Roma, arrivata al Colosseo la Rust2Rome: da Edimburgo alla Capitale con auto comprate a non più di 1.000 sterline

In viaggio da Edimburgo fino a Roma in un viaggio in auto acquistate entro un budget di 1.000 sterline, al cambio attuale circa 1.150 euro. Un percorso a tappe rispettando tutta una serie di requisiti, per un’avventura davvero incredibile da vivere tra panorami mozzafiato e l’incognita, sempre presente, di non farcela. Oggi però tutti i partecipanti a questo rally davvero particolare hanno potuto festeggiare il raggiungimento del loro traguardo: il Colosseo, ovvero il cuore della Città Eterna.

Cos’è la Rust2Rome

Difficile trovare traccia di questa singolare competizione nel nostro Paese. Eppure, ogni anno coinvolge decine di appassionati e non solo verso Roma: gare analoghe vengono organizzate verso altre destinazioni tra cui il Messico, la Romania o il Sahara. Per iscriversi la prima regola è il budget, da non superare, per la macchina: ovvero massimo 1.000 sterline. Dopodiché ci sono da aggiungere i diversi costi che vanno dalla quota di iscrizione, ai traghetti, al carburante, fino ad arrivare ai pedaggi autostradali. L’equipaggio deve essere composto da un minimo di due partecipanti: l’organizzazione mette a disposizione il cibo oltre che a veicoli di supporto e le riparazioni per eventuali guasti. Davvero vari i percorsi, dalle montagne, ai tratti urbani: e ovviamente le soste qua e là per l’Europa, anche in campeggio.

L’arrivo oggi 22 maggio 2023 a Roma

Negli ultimi giorni la gara ha fatto tappa a Venezia e ieri ad Assisi: “Il nostro posto per la notte è stato a poche miglia dalla storica tomba di San Francesco d’Assisi. Abbiamo cenato con un’incredibile vista sul tramonto“, si legge sulla pagina Facebook ufficiale della manifestazione. Oggi infine la partenza per Roma – sosta per mangiare la pizza in autostrada – e l’arrivo in giornata al Colosseo, non senza imprevisti considerando che un’auto è andata k.o. ed è stata costretta ad essere rimorchiata fino all’arrivo; il loro corteo, c’è da dire, non è certo passato inosservato considerando la particolarità di questi veicoli tutti riconoscibili dall’enorme quantità di adesivi lungo la carrozzeria, marchio di fabbrica della gara. Adesso si farà ritorno a casa: non prima delle immancabili foto ricordo.