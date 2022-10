Roma-Napoli allo Stadio Olimpico: come cambia la viabilità domenica 23 ottobre, biglietti e dove vedere la partita in tv

Domenica 23 ottobre alle 20.45, si svolgerà allo Stadio Olimpico un classico del Campionato italiano: Roma-Napoli. Da una parte, i giallorossi non vogliono fermare la loro striscia positiva in campionato, fatta da 4 partite vinte su 5 giocate. Dall’altra, i napoletani vogliono continuare a sognare lo Scudetto, mettendo in campo il gioco più bello visto negli ultimi anni dagli azzurri. Ma sarà anche l’occasione di rivedere il ritorno di alcuni ex: parliamo di Luciano Spalletti, vecchio mister giallorosso e oggi tra gli allenatori più dominanti d’Europa in fatto di vittoria in Italia e all’estero.

In occasione della partita, attesa per i tanti tifosi giallorossi allo stadio di Roma, in un grande evento sportivo che andrà anche a cambiare la viabilità della Città temporaneamente. Saranno affissi, come consuetudine nelle partite giocate all’Olimpico, divieti di sosta nelle strade attorno al Foro Italico. Solo per i tifosi della Roma muniti di biglietto, saranno aperte aree di parcheggio nella zona di piazzale Clodio e viale della XVII Olimpiade. Inoltre, sono possibili chiusure al traffico nell’area dello stadio nelle fasi di afflusso e deflusso dei tifosi.

Altre info sulla viabilità in vista di Roma-Napoli

L’area del Foro Italico è servita dal 2 (tram che viaggia tra piazzale Flaminio/stazione Flaminio metro A e piazza Mancini e che al momento è sostituita da bus per lavori a via Aldrovandi) e da 15 linee di bus in arrivo da diversi quadranti cittadini: 23 (via Pincherle-piazzale Clodio), 31 (Laurentina/metro B-piazzale Clodio), 32 (stazione ferroviaria Saxa Rubra-Ponte Milvio-Ottaviano/metro A-piazza Risorgimento), 69 (largo Pugliese-piazzale Clodio), 70 (via Giolitti/Termini-piazzale Clodio), 89 (stazione Sant’Agnese metro B1-piazzale Clodio), 200 (stazione Prima Porta-piazza Mancini), 201 (Olgiata/via Antonio Conti-piazza Mancini), 226 (Grottarossa-piazza Mancini), 280 (piazzale dei Partigiani/stazione Ostiense-piazza Mancini), 301 (Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A), 446 (stazione Cornelia/metro A-piazza Mancini), 628 (piazza Cesare Baronio-Farnesina), 910 (stazione Termini-piazza Mancini) e 911 (ospedale San Filippo Neri-piazza Mancini).

Ci sono poi le linee 61 (piazza Balsamo Crivelli-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio/metro A), 160 (Montagnola-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio) e 490 (stazione Tiburtina/metro B-Cornelia/metro A) che fermano a piazzale Flaminio/metro A. Da qui si può proseguire verso lo stadio con il 2. Infine c’è la 495, che collega la stazione Tiburtina con Valle Aurelia e ferma sia a piazza Flaminio che a piazzale Clodio.

La mobilità notturna per la partita

Tutte le notti, la zona è raggiunta dalle linee n200 (stazione Prima Porta-piazza Mancini) e n201 (Olgiata-via Antonio Conti-piazza Venezia). La zona di viale Tiziano/viale De Coubertin/Villaggio Olimpico è servita dalle linee n3D e n3S in partenza da piazzale Ostiense-Piramide metro B. Per quanto riguarda le metropolitane, le ultime corse la domenica sono alle 23,30 (sulla metro A, per lavori di ammodernamento in corso, la sera dopo le 21 ci sono i bus al posto dei treni). Concluso il servizio metro, sugli stessi percorsi ci sono le linee di bus notturne nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la metro C).

Da ricordare anche che 15 linee diurne sono attive tutte le notti sino alle 2: 38 (stazione Termini-Porta di Roma), 44 (via Montalcini-via del Teatro Marcello), 61 (piazza Balsamo Crivelli-piazzale Flaminio/metro A), 86 (via Elias Canetti-via Pelagosa), 170 (stazione Termini-piazzale dell’Agricoltura), 246 (Cornelia metro A-Malagrotta), 301 (Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A), 314 (Casalone-largo Preneste), 404 (Rebibbia/metro B-San Giovanni in Argentella), 444 (via Francesco Paolo Bonifacio-Ponte Mammolo/metro B), 451 (Ponte Mammolo/metro B-Cinecittà/metro A), 664 (circolare con capolinea a largo Colli Albani metro A), 881 (via Avanzini-via Paola), 916 (via Andersen-piazza Venezia) e 980 (ospedale San Filippo Neri-via Pane).

I biglietti per la partita

La vendita dei biglietti per la partita, saranno acquistabili esclusivamente sul sito vivaticket.com . Non potranno accedere all’acquisto del biglietto i residenti della Campania, anche se fidelizzati al Napoli. Per gli i tifosi azzurri, sarà riservato il Settore Ospiti, con il biglietto personale dal costo di 50,00 euro e non cedibile. Per i tifosi giallorossi, disponibili i posti solo al settore dei Distinti Sud (61 euro) e la Tribuna Monte Mario (165 euro): in entrambi i casi, parliamo di ultimi posti disponibili. Completamente sold out tutto il resto della aree dello stadio Olimpico.

Dove vediamo la partita?

L’incontro sarà trasmesso in esclusiva su DAZN domenica 23 ottobre alle ore 20.45, con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Come i grandi eventi sportivi americani, il kickoff della partita partirà sulla piattaforma digitale dalle ore 20.00.