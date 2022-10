Totti in campo contro la Roma per la Supercoppa di Calcio a 8

Si svolgerà il 24 ottobre la finale della Supercoppa di Calcio a 8 tra Totti Soccer Weese e la Roma. Una partita speciale, soprattutto perchè giocherà l’ex Capitano giallorosso, oggi in veste speciale di avversario ma che per 25 lunghi anni è stato la bandiera della squadra giallorossa in Italia e nel mondo. Un match che promette spettacolo, soprattutto perchè Francesco Totti tornerà a indossare la sua maglia numero “10” e tornerà a incantare, con le proprie magie calcistiche, grandi e piccini.

Il leggendario giocatore giallorosso, da mesi sta continuando a trascinare il club del Totti Soccer Weese, facendo la fortuna di mister Carlo Cancellieri. Una garanzia per la squadra, avendo a disposizione un’autentica leggenda della Serie A e soprattutto una rosa con altrettanti campioni che si sono distinti nella sfera del calcio che conta. Se il Capitano ne è l’esempio più emblematico (si veda il nome del club), immensa qualità viene garantita anche da giocatori dal calibro di Davide Moscardelli (bandiera della Triestina, Piacenza, Lecce e Arezzo) e Alessio Cerci (vecchia conoscenza giallorossa, con esperienze importanti al Milan e l’Atletico Madrid).

Il ritorno di Totti a Trigoria

Lunedì scorso c’è stato il ritorno dell’indimenticato Capitano al centro sportivo di Trigoria, dov’è sceso in campo nella veste speciale di avversario nella partita che il suo club doveva disputare con l’Atletico Eur. Lo storico attaccante non ha deluso, incantando i giocatori in campo e il pubblico venuto a sostenerlo. Tra i tanti impegni che lo vedono protagonista, il giocatore ha già la testa al 24 ottobre, dove dovrà affrontare la sua squadra del cuore con in palio un’importante Coppa: la Roma.

L’obiettivo di Francesco Totti è quello di far crescere ulteriormente il proprio club, con importanti trionfi con il passare del tempo. A sponsorizzare la squadra per l’occasione, ci saranno gli storici marchi della Banca Euromobiliare e di Romana Truck, con le maglie targate Umbro.