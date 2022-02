Sassuolo-Roma, quando si gioca e dove vedere la partita in diretta tv e streaming: data, canale e orario

Manca sempre meno alla 25esima giornata di campionato di Serie A. Dopo Lazio-Bologna, partita che darà il via, domani, domenica 13 febbraio, toccherà al Sassuolo scendere in campo contro la Roma di Mourinho. Ma dove vedere la partita in tv? E a che ora ci sarà il fischio d’inizio?

Sassuolo-Roma: a che ora si gioca e dove vedere la partita domenica 13 febbraio 2022

Sassuolo-Roma si giocherà domani, domenica 13 febbraio, al Mapei Stadium di Reggio Emilia e il fischio di inizio è alle 18. Il match sarà trasmesso, proprio come sarà per Lazio-Bologna, solo su DAZN e non su Sky Sport: gli abbonati quindi potranno seguirla anche in streaming su smartphone, smart tv e tablet sulla piattaforma DAZN o su TIMVision.

Sassuolo-Roma: le (possibili) formazioni di domenica 13 febbraio 2022

Il Sassuolo potrebbe scendere in campo con un 4-3-3 e l’allenatore Dionisi potrebbe schierare: Consigli, Toljan, Chriches, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Lopez, Traore, D.Berardi, Defrel e Ciervo. Mentre la Roma, dal canto suo, potrebbe giocare con un 3-5-2 e far scendere in campo: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Kumbula, Maitland-Niles, Mkhitaryan, S.Oliveira, Lo.Pellegrini, El Shaaraway e Felix.