Sei Nazioni, Francia-Italia: data e orario della partita di rugby: dove vederla in diretta tv domenica 6 febbraio 2022

Oggi, sabato 5 febbraio, prenderà ufficialmente il via il torneo di Rugby più atteso: il Sei Nazioni. E tra i paesi in gara c’è anche l’Italia, che però debutterà domani contro la Francia. Dove e a che ora vedere in diretta tv la partita? Qui, in quest’articolo, troverete tutte le informazioni utili per non essere impreparati e fare il tifo per la nazionale!

Sei Nazioni, Francia-Italia: a che ora giocano e dove vedere la partita di rugby

Francia e Italia faranno il loro esordio nel torneo domenica 6 febbraio 2022: gli azzurri, infatti, scenderanno in campo allo Stade de France di Parigi e affronteranno i padroni di casa. La gara è prevista alle 16 e la partita sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su TV8, ma anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena per chi è abbonato. In streaming, invece, sarà visibile su Sky Go e Now.

Quando gioca l’Italia nel torneo Sei Nazioni di Rugby? Tutte le date

In gara ci sono il Galles, l’Inghilterra, la Francia, l’Irlanda, la Scozia e l’Italia. Ad aprire l’edizione del 2022 sarà la sfida tra Irlanda e Galles, mentre domani, domenica 6 febbraio, toccherà all’Italia che dovrà affrontare la Francia. L’appuntamento è alle 16 su Sky Sport Uno, Sky Sport Area e in chiaro su Tv8, mentre in streaming il match si potrà seguire su NOW. Le altre partite dell’Italia sono previste: il 13 febbraio alle 16 con l’Inghilterra, il 27 febbraio alle 16 con l’Irlanda, il 12 marzo alle 15.15 con la Scozia e il 19 marzo alle 15.15 con il Galles.