Sei Nazioni Rugby, Italia-Inghilterra: data, orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dopo la partita d’esordio (e purtroppo la sconfitta) contro la Francia, la nazionale italiana di rugby di Kieran Crowley è pronta a scendere in campo e a giocare in casa, allo Stadio Olimpico di Roma, contro l’Inghilterra. Ma dove e a che ora vedere il match in diretta?

Sei Nazioni Rugby Italia-Inghilterra: dove giocano, a che ora e dove vedere la partita in tv

Italia-Inghilterra. E’ questa la partita valida per la seconda giornata del torneo Sei Nazioni 2022, che si disputerà a Roma, allo Stadio Olimpico. La nazionale italiana scenderà in campo domenica 13 febbraio contro l’Inghilterra e si inizierà alle 16. Ma dove vedere in diretta tv la gara? Il match sarà visibile su Sky Sport Arena, Sky Sport Uno, ma anche in chiaro per chi non ha l’abbonamento su TV8. E non finisce qui. Ci sarà la diretta streaming su SkyGo, NOWTV e sullo stream di TV78.

Sei Nazioni Rugby: Italia-Inghilterra, dove acquistare i biglietti

Sembrerebbero essere ancora disponibili i biglietti per il match tra Italia-Inghilterra, in programma domenica 13 febbraio allo Stadio Olimpico. Si possono acquistare sul sito Ticketone: l’ingresso, come si legge sul sito, è libero per i bimbi fino ai 3 anni, ma il genitore dovrà tenere in braccio il piccolo. Dai 3 ai 18, invece, è necessario acquistare il biglietto ridotto, quello UNDER 18.