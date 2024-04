Si gioca l’impresa dell’Atalanta e la vittoria della Roma: la vincita è da capogiro | La cifra

Ha creduto nell’impresa dell’Atalanta e si è giocato la vittoria dei bergamaschi ad Anfield. La puntata, abbinata al successo esterno della Roma a San Siro, ha fatto lievitare verso l’alto la posta in gioca: e alla fine “l’azzardo” ha pagato, la cifra vinta è davvero clamorosa.

Al momento del sorteggio di Europa League era già stato celebrato, forse con un po’ troppa fretta verrebbe da dire oggi, il “funerale sportivo” dell’Atalanta abbinata con la peggiore avversaria tra quelli possibili per i quarti di finale dell’Europa League di quest’anno. Ma il calcio si sa spesso riesce a sorprenderci sovvertendo anche i pronostici più indirizzati. Ma ieri, francamente, davvero in pochi si sarebbero aspettati un exploit del genere in terra inglese di Scamacca e compagni. Il campo però ha detto ben altro.

Scommesse: la giocata vincente su Atalanta e Roma

Oltre al semplice tifo c’è chi, per contro, era convinto che invece i bergamaschi si sarebbero potuti giocare le proprie chances di passare il turno. Un’idea che un giocatore ha voluto mettere nero su bianco scommettendo sulla vittoria esterna dell’Atalanta. L’appassionato di scommesse del sito Planetwin365 ha incredibilmente creduto nel colpaccio dell’Atalanta ad Anfield contro il Liverpool, venendo ripagato dagli uomini di Gasperini autori di un’impresa storica con la vittoria 3-0.

Non solo. La schedina puntava anche sull’esito di quattro quarti di finale (tre dell’Europa League e uno della Conference), con il classico 1X2 che vedeva proprio il “2” a favore dell’Atalanta. Un risultato davvero difficile da pronosticare, che da solo pagava ben 8,10 volte la posta. Ma la Dea ha compiuto il miracolo.

I dettagli della schedina, Liverpool Atalanta e non solo: la vittoria è da capogiro

Dopodiché – riferisce l’agenzia Agimeg – azzeccato anche il difficile pronostico di Milan-Roma, con un’altra vittoria in trasferta dei giallorossi a San Siro: in questo caso, la quota del segno 2 era di 4,55. Infine, il cliente di Planetwin365 ha puntato anche su Benfica-Marsiglia e Brugge-PAOK, centrando in entrambi i casi il successo della squadra di casa.

Morale della favola il giocatore è riuscito ad azzeccare tutte le partite giocate. Un “poker” di scelte indovinate che, a fronte dell’importo giocato, ha portato nelle sue tasche la clamorosa cifra di ben 25.348,87 euro. Una somma da capogiro che ha ripagato il sogno sportivo materializzatosi nella difficile arena di Liverpool.