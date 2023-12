Sorteggio Europa e Conference League: data, orario e dove seguirli in tv e in streaming

Sono in programma lunedì 18 dicembre 2023, i sorteggi dei playoff di Europa League e degli spareggi di Conference League edizione 2023-2024. Alle ore 13:00 di lunedì 18 dicembre comincerà la cerimonia del sorteggio degli spareggi di Europa League 2023/2024. Alle ore 14.00, invece, sempre di lunedì 18 dicembre 2023, avrà inizio la cerimonia del sorteggio degli spareggi di Conference League.

Per quanto riguarda l’Europa League, le otto terze classificate di Champions, tra cui il Milan, affronteranno le otto seconde classificate di Europa League, senza la possibilità di incontri tra squadre della stessa nazione. Solamente dai quarti di Europa League in poi saranno possibili i derby nazionali e gli eventuali nuovi incontri tra squadre già sfidatesi nei gruppi.

Sorteggio Europa League, dove vederlo in tv e in streaming

Il sorteggio degli ottavi di Champions League sarà visibile in diretta tv e in chiaro per tutti sul Canale 20 di Mediaset. Andrà in onda sul piccolo schermo (ma solo per abbonati) anche su Sky Sport 24 (canale 200).

Non mancano le alternative in streaming: oltre al Canale 20 su Mediaset Infinity (senza alcun costo aggiuntivo) c’è anche la diretta sul sito della Uefa; ci si potrà collegare attraverso Sky Go e NOW.

Quando si giocano le partite di Europa League

Le partite di Europa League si giocheranno nei seguenti giorni: giovedì 15 febbrao 2024 (andata); giovedì 22 febbraio 2024 (ritorno).

Sorteggio Conference League, dove vederlo in tv e in streaming

Come da comunicato ufficiale della UEFA, il sorteggio del primo turno della fase ad eliminazione diretta di Conference League si svolgerà in Svizzera, a Nyon, presso la Casa del Calcio Europeo alle ore 14:00 di lunedì 18 dicembre 2023.

I diritti televisivi della competizione europea sono in mano a Sky e DAZN. Proprio per questo motivo la copertura televisiva dei sorteggi è in mano alle due emittenti.

Quando si giocano le partite di Conference League

Le partite valide per gli spareggi – andata e ritorno – di Conference League sono in programma il 15 e il 22 febbraio 2024.