Supercoppa Europea 2023: quando, dove si gioca e come vederla in tv

Supercoppa Europea 2023. Un evento importante, per cui l’attesa non è mai poca: si tratta del primo appuntamento europeo di un certo rilievo della stagione. Di solito, si gioca proprio prima dell’inizio dei campionati e dei gironi delle coppe continentali. Una Finale contesa tra la vincitrice della Champions League e quella dell’Europa League. Ne vedremo certamente delle belle, insomma.

Supercoppa Europea 2023: un po’ di storia

Qualcuno ricorda come è nata la Supercoppa Europea? Ebbene, parliamo di una partita che vede sfidarsi le squadre vincitrici delle due principali competizioni europee per club. Il suo inventore fu il giornalista olandese Anton Witkamp che volle avere un metodo per giudicare, di fatto, la squadra migliore d’Europa per quella stagione. La coppa, poi, è uno spettacolo della tecnica: viene progettata dal laboratorio Bertoni di Milano e le misure dell’attuale modello sono: altezza 58 cm e peso 12,2 chili. Bella no? Inoltre, fino all’anno 1999, i vincitori della Coppa dei Campioni/Champions League dovevano confrontarsi con i vincitori della Coppa delle Coppe ma dopo che venne abolita tale competizione, allora, sarebbe toccata alla vincente della Coppa UEFA/UEFA Europa League vedersela con i campioni d’Europa in carica.

Supercoppa Europea 2023, la data e lo stadio

Una cosa, però, possiamo già dirla: la finale di Supercoppa Europea si giocherà al Karaiskakis Stadium di Pireo, situato a 8 km da Atene. Si tratta della casa dell’Olympiacos, a voler essere precisi. La data è stabilita per il 16 agosto 2023 con fischio d’inizio alle ore 21.00. Per quanto riguarda lo Stadio nel dettaglio, il Karaiskakis Stadium di Pireo sarà l’undicesimo a ospitare questo trofeo dai tempi in cui la competizione non si gioca più nella storica cornice di Montecarlo. Cronologicamente, la Finale di Supercoppa è stata giocata a: Praga (2013), Cardiff (2014), Tbilisi (2015), Trondheim (2016), Skopje (2017), Tallinn (2018), Istanbul (2019), Budapest (2020), Belfast (2021) e Helsinki (2022).