Supercoppa italiana 2024: squadre partecipanti, formula, partite, dove vederla in tv e in streaming

La Lega Serie A ha lanciato la Supercoppa italiana versione final four. La competizione si disputerà nel nuovo format con due semifinali e finale per la prossima edizione e si giocherà in Arabia Saudita per quattro volte nei prossimi sei anni.

Supercoppa italiana 2024: il nuovo format

Nella versione final four della Supercoppa scenderanno in campo le due finaliste di Coppa Italia e le prime due classificate in Serie A. In caso di sovrapposizioni, a guidare sarà la classifica del campionato: se ad esempio la vincitrice della Coppa Italia sarà tra le prime due classificate in Serie A, si andrà a scalare scegliendo nel caso la terza della graduatoria.

Il format, tuttavia, è libero: significa che per la prossima edizione è già stata scelta la versione final four ma nelle edizioni successive, in base alle esigenze anche di calendario, la Lega Serie A potrebbe decidere di tornare alla finale secca. Sarà invece definita nei prossimi mesi la modalità di incrocio tra le squadre per formare le due semifinali.

“Abbiamo deciso di accettare l’offerta dell’Arabia per ospitare quattro edizioni di Supercoppa in sei anni a partire dal 2024”: lo ha spiegato l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, parlando della nuova formula a Final Four.

“Si svolgeranno in Arabia Saudita le prossime due edizioni, poi ci sarà uno stop di due anni in cui si potrà giocare anche altrove e poi si ritornerà in Arabia per altri due anni. La prossima edizione avrà il format a quattro squadre e ci sarà anche una amichevole. Ma la scelta del format final four non è definitiva: si potrà anche tornare indietro in base agli impegni dei club – ha concluso -. Per la prossima stagione il contratto vale 23 milioni, in caso di finale secca invece varrà 12 milioni”.

Le date e le squadre partecipanti

La Supercoppa italiana sarà giocata a Riyad: il 18 e 19 gennaio si svolgeranno le semifinali, il 22 gennaio è la data scelta per la finale. L’Inter si è guadagnata un posto per l’Arabia Saudita vincendo la Coppa Italia e proverà dunque a bissare il successo ottenuto a gennaio sul Milan.

La seconda squadra qualificata per le Final Four di Supercoppa Italiana è stata la Fiorentina, altra finalista (poi sconfitta) della Coppa Italia. I viola hanno sollevato la Supercoppa Italiana una sola volta nella loro storia nel 1996.

Lo scudetto conquistato dalla squadra di Luciano Spalletti vale anche la possibilità di giocarsi la Supercoppa: dopo aver vinto campionato, il Napoli potrà quindi avere la chance di far suo anche un altro titolo.

L’ultimo posto per le Final Four in Arabia Saudita spetta alla Lazio, avendo i biancocelesti di Sarri chiuso il campionato al secondo posto dietro al Napoli campione.

Le quattro semifinaliste saranno così accoppiate: il Napoli campione d’Italia sfiderà la Fiorentina sconfitta in finale di Coppa Italia, l’Inter che ha invece sollevato il trofeo contro i viola se la vedrà con la Lazio seconda in campionato.

Calendario Supercoppa Italiana 2024

Giovedì 18 gennaio 2024

Ore 20.00 Napoli-Fiorentina – Diretta tv su Canale 5, Diretta streaming su Mediaset Infinity

Venerdì 19 gennaio 2024

Ore 20.00 Inter-Lazio – Diretta tv su Canale 5, Diretta streaming su Mediaset Infinity

Lunedì 22 gennaio 2024

Ore 20.00 Napoli/Fiorentina-Inter/Lazio – Diretta tv su Canale 5, Diretta streaming su Mediaset Infinity