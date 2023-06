Svezia, il sesso diventa uno sport: al via il primo torneo europeo, come funziona

Il sesso diventa uno sport? In Svezia sì, è realtà. La Svezia, d’altra parte, è nota per essere un paese progressista in cui è possibile esprimere sé stessi e le proprie inclinazioni rompendo tabù e stereotipi di ogni sorta. E ora, a dimostrazione di tutto questo arriva una novità proprio, e non a caso, dal paese del Nord Europa. Quale? La novità ha a che vedere con la sfera del sesso. Sì, avete capito bene: la Svezia è stato il primo paese al mondo ad attribuire al sesso valore di pratica sportiva, che contribuisce al benessere psichico e fisico. A tal riguardo, quindi, sarà organizzato un campionato europeo del sesso, che è considerato a tutti gli effetti uno sport, non troppo dissimile dagli eventi tradizionali come il cricket, il calcio, l’hockey.

Ma come funziona questo torneo? In termini di tempistiche, si parla di alcune settimane in cui ogni partecipante sarà impegnato 6 ore al giorno. Ci saranno ben 16 discipline, tra cui seduzione, sesso orale e penetrazione. Ma scopriamo nel dettaglio questa novità, che genera allo stesso tempo curiosità e perplessità.

Svezia e il primo torneo europeo di sesso, come funziona



La Federazione Svedese del Sesso organizzerà i Campionati Europei del Sesso dall’8 giugno e durerà diverse settimane. Come accennato, sono previste 6 ore di competizione ogni giorno. Ai partecipanti verranno concessi dai 45 minuti a un’ora per ogni partita e attività. Vi prenderanno parte 20 partecipanti provenienti da diversi paesi d’Europa. L’obiettivo è uno: aprire uno spunto di riflessione e dibattito sul sesso come attività sportiva. Lì dove il piacere si trasforma in punteggi: più piacere si prova, più se ne ottengono durante le sfide.

Il vincitore, quali sono i criteri di selezione

Ma come verrà decretato il vincitore? Sono previsti due criteri per incoronare i trionfatori, ora che il sesso in Svezia è considerato, a tutti gli effetti, uno sport. Sarà la giuria composta da 5 giudici a emettere il proprio verdetto. Insieme a questo, rilevante sarà anche la valutazione del pubblico che avrà una sua consistenza influenza ai fini della votazione: si stima del 70%, mentre il restante 30% deriverà dai punteggi dei giudici. Ci saranno concorsi in totale per 16 categorie e verranno assegnati da 5 a 10 punti per ogni partita. Al termine, la squadra con il maggior numero di punti sarà dichiarata vincitrice.

Quello che è certo è che ora in Svezia alla domanda: ‘Che sport fai?‘, si aggiunge un’altra risposta. Forse un po’ bizzarra, ma reale. Tra non poche polemiche e dubbi.