Fanno sesso in spiaggia in pieno giorno, il sindaco pubblica una foto: ‘Forse avete un po’ esagerato’

Arrivano i primi caldi e, almeno per qualcuno, le temperature si fanno bollenti anche sotto altri aspetti, al punto da non riuscire a contenersi, neanche davanti a un folto pubblico. Parliamo di quanto accaduto sul lungomare di Trani, in Puglia, dove una coppia, in preda a un’irrefrenabile passione, è stata ripresa mentre era intenta a consumare un rapporto sessuale sulla spiaggia di Capo Colonna.

La scena è avvenuta in pieno giorno, in uno dei quattro tratti di arenile finalmente tornati disponibile ai cittadini dopo i lavori di ripascimento terminati lo scorso anno, dovuti all’erosione delle coste. I bagnanti che avevano assistito all’amplesso, imbarazzati, avevano raccolto il fretta e furia le loro cose e si erano allontanati. Ma qualcuno, prima di andarsene, aveva ripreso tutto, postandolo poi in rete.

Il post del sindaco: “Incontro e aggregazione, ma forse avete esagerato”

Il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, venuto in possesso del video, che ha iniziato a circolare sui social ed è diventato virale nel giro di pochissimo tempo, ha voluto commentare la cosa postando a sua volta un frame del video stesso. «Avevamo pensato di realizzare – ha dichiarato il Primo Cittadino – nuovi tratti di costa fruibili. Avevamo pensato di realizzare nuovi luoghi di incontro e aggregazione. Forse, però, avete un po’ “esagerato”».

Le reazioni: pro e contro il post

Il post del sindaco ha provocato le reazioni dei suoi concittadini e non solo. In tanti hanno commentato l’accaduto, scagliandosi non solo contro la coppia, ma anche contro chi ha filmato l’amplesso. “Trovo poco decoroso l’atto in un luogo pubblico, ma trovo altrettanto poco costruttivo fare un video farlo girare in questo modo. Poi non ci lamentiamo della società in cui viviamo, visto che siamo noi a dover dare un senso alle cose che facciamo pubblicando cose che diano un buon esempio e non il contrario”, scrive Tonia. “In queste azioni ci sono due reati. Chi commette l’atto focoso e chi registra.Una persona saggia avrebbe chiamato i vigili e una bella multa, come da legge, sarebbe stata d’esempio. Immagino già il giro del video con il rischio che grazie alle molteplici condivisioni arriverà anche ai minori. E comunque per la spiaggia o per la città stessa non è una bella pubblicità”, rincara Antonella.

Il tono dei commenti, comunque, si divide: la maggior parte chiede che la coppia venga identificata, per essere poi denunciata per atti osceni in luogo pubblico, ma ci sono anche tanti che sottolineano il comportamento di chi ha registrato invece di chiamare le forze dell’ordine. C’è poi chi, e sono tantissimi, punta il dito sul degrado e sullo “lo stato di abbandono in cui si trova il 99% della città”, che non è solo in quella zona, ma anche in altre della città. “In zona Boccadoro questo e peggio accade regolarmente e in massa ogni giorno ad ogni ora”, commenta Vincenzo. Ma il commento più ironico è quello di Antonio, che si rivolge al Primo Cittadino. “Sindaco, per vedere il video completo sono dovuto andare sul profilo Facebook di un ex sindaco, non lasciamo alle opposizioni queste opportunità”.