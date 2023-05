Fa sesso per 24 ore di fila e rischia di morire: necrosi del pene e dello scroto per un 50enne

Grosseto. Una notizia pirandelliana, nel senso che il titolo potrebbe far sorridere e strappare qualche pensiero malizioso, ma che poi alla fine, considerate le condizioni dell’uomo, abbatte ogni ilarità. Nella provincia di Grosseto, un uomo di 50 anni di origini tedesche ha rischiato seriamente di morire dopo una maratona sessuale di ben 24 ore sotto effetto di ecstasy. L’uomo aveva fatto sesso per 24 ore ininterrottamente. I medici hanno rilevato lo shock settico, che aveva già provocato la necrosi parziale del pene e dello scroto.

Sesso ininterrotto per 24 ore. Si potrebbe pensare ad un’astinenza incredibile, o al dio Priapo, ma la causa era tutt’altra. Con la sua compagna, durante le ore di piena sublimazione della libido, l’uomo era verosimilmente aiutato e supportato anche da un uso spropositato di stupefacenti, del tipo Mdma, ovvero ecstasy , a quanto pare in quantità massicce. Il fatto è riportato dalla testata Maremma Oggi. Come anticipato ad inizio articolo, l’uomo è un 50enne di origini tedesche che si trovava in vacanza con la moglie in Toscana, precisamente a Castel del Piano. Dopo l’arrivo in pronto soccorso, in condizioni drastiche e critiche, il soggetto è ricoverato all’ospedale di Grosseto, dove è arrivato in stato di shock settico.

Il racconto della moglie e la corsa in ospedale

A raccontare la dinamica precisa, dopo l’arrivo in ospedale, è stata la moglie del 50enne, in chiaro stato di panico ed agitazione, la quale ha riferito che dopo aver assunto Mdma, la coppia ha iniziato a fare sesso in modo ininterrotto per tutte le 24 ore successive. Poi, ad un certo punto, durante la prestazione disumana, l’uomo si è sentito male. Poi, c’è stata la frenetica corsa in ospedale. Al suo arrivo, i medici hanno da subito rilevato uno shock settico, gravissimo, che gli aveva già procurato la necrosi parziale del pene e dello scroto.