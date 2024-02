Zeman di nuovo in ospedale: come sta l’ex allenatore della Roma

Zeman nuovamente ricoverato in ospedale. Il tecnico di Roma e Lazio rischia un’altra operazione: i motivi di questa degenza.

Zeman non ce la fa. Deve tornare nuovamente in ospedale. L’allenatore non sta passando un periodo semplice: la sua situazione di salute gli dà qualche preoccupazione. Un vero e proprio calvario sotto certi aspetti che lo ha portato nelle scorse settimane all’impianto di 4 bypass.

La vicenda clinica si è complicata non appena il tecnico si è reso conto di aver avuto un rigetto di uno degli stent. È stato nuovamente ricoverato per questo. Se così fosse, il boemo rischierebbe un’altra operazione importante. Per questo i medici vogliono valutare bene il da farsi, anche e soprattutto in relazione a quel che si troveranno davanti.

Zeman in ospedale: problemi per il tecnico

Il mister si dimostra essere forte, nonostante l’usura del tempo e gli acciacchi dell’età. 76 anni non sono uno scherzo e si è dovuto prendere una pausa per evitare complicazioni. Il cuore lui lo ha sempre messo dappertutto. Persino nello scorso dicembre, quando c’era da affrontare una operazione alla carotide. Si è ripreso abbastanza presto, ma era consapevole del fatto che la salita non fosse finita. Lui che i “gradoni” li ha sempre fatti con voglia e passione.

Ora deve affrontare l’ennesima camminata importante, con l’auspicio di tornare presto in forma. In Serie A ha allenato tra le altre Roma e Lazio con il vanto di aver valorizzato numerosi talenti, fra i quali il numero dieci contemporaneo per antonomasia: Francesco Totti. Attualmente è chiamato a compiere un’altra sfida importante. Quella di avere ancora un altro pezzo di strada da fare insieme a chi lo ama. Che sia parente o appassionato.