Squalo gigantesco avvistato nel cuore di questa bellissima località balneare, dove

Recentemente, è stato avvistato un enorme squalo in una nota località turistica italiana.

Gli squali sono spesso avvistati nei nostri mari, e nelle ultime ore pare che un grande squali sia stato visto nei presso di una nota località balneare. Avvistare uno squalo in mare, negli ultimi anni è diventato sempre più probabile. Sicuramente incontrare uno squalo in mare non è una bella esperienza, ma in genere se questi enormi pesci si accorgono dell’uomo scappano. Per sapere di più circa gli avvistamenti di squali nelle nostre località marine basta leggere qui sotto.

Squali avvistati nei mari italiani

Nel corso degli ultimi anni, sono notevolmente aumentati i casi di avvistamenti di squali nei mari italiani. Va specificato che sebbene siano in crescita le segnalazioni di avvistamenti di squali, i casi di attacchi sono molto rari.

Nel Mediterraneo va detto che vivono molte specie di squali, che in genere non attaccano l‘uomo. Vi sono delle zone in Italia in cui è più facile avvistare degli squali, come per esempio negli stretti come quello di Messina.

Gli squali non hanno grande interesse per l’uomo, e nei nostri mari è molto difficile incontrare specie aggressive e pericolose. Sono diverse le ragioni per le quali sempre più di frequente si assiste ad avvistamenti di squali in Italia. Molto spesso accade che alcuni squali per inseguire dei banchi di pesci si ritrovano al di fuori della loro zona abituale.

In altri casi, gli squali si spostano per via delle variazioni climatiche in atto. L’habitat naturale della maggior parte degli squali, è quello degli oceani e dei mari tropicali e temperati. Vi sono specie di squali, rintracciabili in tutti i mari e gli oceani del nostro Pianeta.

Grande squalo avvistato nel Lazio

Nelle scorse ore è stato avvistato uno squalo di grande dimensioni sulle coste di Latina. Le specie di squali avvistati nel mare della provincia di Latina pare siano gli innocui Squalo azzurro e martello. In caso del bagnante che si è ritrovato vicino alla riva di una spiaggia di Latina, a nuotare con accanto uno squalo azzurro, ha fatto grande scalpore.

In caso di avvistamento ravvicinato di uno squalo, occorre sempre fare molta attenzione. In ogni caso è sempre meglio evitare di agitarsi, fare movimenti bruschi o disturbare in alcun modo l’animale.

Secondo quanto hanno dichiarato dai pescatori di Ponza, accade spesso di ritrovarsi nella rete qualche specie di squalo verdesca. Per cui è l’avvistamento di qualche squalo lungo le nostre coste è molto più frequente.

In queste settimane in diverse località balneari sono stati avvistati degli squali, ma si tratta di specie non pericolose per l’uomo. Gli squali azzurri o verdesche, spesso vengono avvistati in Sicilia, ma può accadere in tutta la Penisola.

Norme per evitare l’attacco di uno squalo

In ogni caso sarebbe opportuno seguire precise regole per evitare di ritrovarsi faccia a faccia con un grosso squalo. I mari italiani, in cui è più alta la probabilità di avvistare degli squali, sono chiaramente quelli delle due Isole Maggiori, quindi Sicilia e Sardegna. Pure nelle coste della Calabria, Puglia e Campania, si possono incontrare alcuni tipi di squalo.

La prima regola per evitare d’imbattersi con uno squalo è quelle di non immergersi mai in mare da soli, di notte o in condizioni di scarsa visibilità. Gli squali sono dei grandi predatori notturni, quindi col buio sono particolarmente attivi, per cui è meglio nuotare di giorno.

Un altro comportamento da evitare, è quello d’immergersi in zone dove il fondale è pieno di pesci o dove si comportano in modo strano. Considerando che alcuni tipi di squalo, come lo squalo bianco, hanno l’abitudine di attaccare in modo rapido e violento, in caso di avvistamento in mare, è sempre meglio uscire con calma per non attirare la sua attenzione.

Se per caso di avvistamento di uno squalo durante un’immersione, la cosa più giusta da fare è quella di adagiarsi con calma sul fondale, per non attirare la sua attenzione. Infine occorre stare attenti a nuotare in acque poco limpide, o in acque dove è stata segnalata la presenza delle prede abituali degli squali.