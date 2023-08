Sulla serranda di questo negozio appare un messaggio comico che spiazza i clienti

Sulla serranda di questo negozio appare un messaggio piuttosto comico che lascia i clienti senza parole.

A Roma in quest’ultimo periodo sta accadendo un po’ di tutto. E’ da qualche settimana che per le strade di Roma così come all’interno di alcuni condomini e adesso anche in alcuni negozi appaiono dei messaggi piuttosto strani.

Proprio in questi giorni è accaduto questo, una scritta apparsa sulla saracinesca di un locale, molto probabilmente chiuso al pubblico.

Sulla serranda di un negozio molto probabilmente in vendita nel quartiere Ostiense è apparsa una scritta piuttosto esilarante. Ma di che messaggio si tratta?

A Roma, una scritta non passa inosservata

Roma è la città più importante del nostro paese e giorno dopo giorno sono milioni i turisti che provengono da ogni parte del mondo per visitare la città eterna.

Città eterna, la capitale d’Italia, città ricca di storia, di arte, di cultura, tradizioni gastronomiche e tanto altro. Insomma, i motivi che spingono a visitare Roma sono davvero tantissimi.

Le attrazioni sono davvero tante e si potrebbe anche trascorrere intere settimane nella capitale senza annoiarsi mai, sia di giorno che di notte. Tra le tante attrazioni c’è sicuramente il Colosseo che è l‘anfiteatro simbolo della capitale ed una delle principali attrazioni turistiche e del mondo intero.

E poi ancora c’è il Foro romano che è un’area archeologica piuttosto importante e conosciuto in tutto il mondo ed anche il simbolo della vita religiosa politica e sociale dell’antica Roma.

Tra le altre attrattive ci sono le principali piazze della capitale come Piazza di Spagna, Piazza Navona e poi ancora la scalinata di Trinità dei Monti e la fontana di Trevi.

Quest’ultima è tra l’altro una delle più famose al mondo e conosciuta per la tradizione del lanciare una moneta all’interno di questa fontana assicurandosi così il ritorno nella capitale. E’ da anni che si narra che gettando una monetina in questa Fontana ci si assicuri di tornare in questa splendida città.

Come non citare la Basilica di San Pietro che si trova all’interno dello stato della Città del Vaticano e poi ancora i vari Musei Vaticani e tanto altro ancora. Oltre ai vari monumenti e attrazioni c’è anche un intero quartiere che vale la pena sicuramente di visitare.

Si tratta del quartiere di Trastevere, di origine piuttosto medievale con tanti tipici ristoranti, caffetterie e anche una vita notturna molto animata.

Il quartiere di Ostiense

Un altro quartiere che di certo non passa inosservato è Ostiense. Si tratta di un’area piuttosto grande ed in forte crescita negli ultimi anni e soprattutto da un punto di vista industriale.

In questa area troviamo, ad esempio la centrale Montemartini, La piramide di Caio cerchio e il cimitero acattolico di Roma. Questo quartiere, molto rinomato è anche caratterizzato da tante scritte ovvero vari murales che si trovano per le vie e che rappresentano una delle caratteristiche di questo quartiere.

A proposito di scritta e di graffiti non possiamo non parlarvi di una scritta che è apparsa pochi giorni fa davanti alle serrande di un negozio.

Una scritta che sicuramente non è passata inosservata e che ha fatto tanto sorridere tutti i passanti e non solo, visto che è poi finita sui social, come ormai oggi accade.

Il negozio in questione molto probabilmente non è attivo, anzi risulta essere in vendita. Nella serranda di questo locale, qualcuno ha voluto scrivere un messaggio.

La scritta sulle serrande di un locale

Questa scritta è stata fotografata ed è e poi anche apparsa su Instagram. In questa foto nello specifico ci sono due Garage Verdi e su uno di questo ci sarebbe la scritta “serranda” mentre sull’altro la scritta “altra serranda”.

Una scritta piuttosto semplice ma che ha lasciato il segno. Molti Hanno commentato questa foto sui social pensando che si tratti proprio di un’opera dell’attore Maccio Capatonda. Molti altri non hanno invece capito il senso di questa scritta, considerandola davvero troppo semplice e priva, almeno apparentemente di ogni significato.

Ad ogni modo, anche se molto semplice, questa scritta non è passata inosservata e si sta proprio parlando di questo da diversi giorni a Roma e anche nel resto del paese.