Supercoppa Italiana, quanto hanno incassato le 4 squadre partecipanti? Cifra considerevole

Si è chiusa con la vittoria dell’Inter in finale contro il Napoli l’edizione della Supercoppa Italiana 2023-2024. Una formula inedita, con quattro squadre coinvolte, che è però culminata con un risultato “classico”, ovvero la sfida tra le vincitrici di campionato e Coppa Italia. Ma anche chi ha perso può consolarsi: per tutte infatti è arrivato un sostanzioso compenso.

Supercoppa Italiana, c’è chi ha esultato, chi ancora non ha digerito il passo falso della propria squadra del cuore e chi, ancora, è alle prese con le consuete discussioni post partita (anche ieri sera infatti le polemiche non sono mancate). Ad ogni modo la tanto contestata edizione svoltasi in Arabia – accaparrata dagli sceicchi miliardari – è andata in archivio: ed è tempo di contare i soldi, letteralmente, e capire chi ci ha guadagnato e chi no. Perché lo sport, mai come questa volta, è restato sullo sfondo a fare da cornice.

Supercoppa Italiana: vince l’Inter, perdono i tifosi

Insomma, del campo, polemiche a parte per qualche episodio arbitrale contestato (specie ieri sera), si è parlato fin troppo poco. La scena, alla fine, se l’è comunque presa lo specialista delle finali, ovvero Simone Inzaghi, che, in un modo o nell’altro, continua a riempire la sua bacheca personale di trofei. Magari non saranno di prima fascia, ma sempre trofei restano. Il grande deluso è forse il Napoli che forse si era illuso troppo presto di poter arrivare al primo posto, galvanizzato da un 3-0 alla Fiorentina, l’altra squadra partecipante a questo mini torneo insieme alla Lazio (non pervenuta), forse troppo ampio rispetto ai valori espressi durante i 90′ (galeotto il rigore calciato nello stadio vuoto da Ikoné).

Gli azzurri ieri sera ci hanno provato, hanno anche creato qualcosa, ma poi si sono arresi al solito Lautaro. Né più, né meno del pronostico della vigilia. Ma la vera sconfitta è per i tifosi: costretti a seguire in tv la partita – davvero uno scempio vedere lo stadio per Napoli Fiorentina vuoto quando in Italia ci sarebbe stato il sold out – e relegati sul divano perché i soldi sono e restano sempre i veri protagonisti del business calcio. E poco importa se sono stati costretti a subirsi perfino le lamentele degli arabi per non aver visto in campo Milan o Juventus, e perfino i loro fischi durante il minuto di silenzio per la scomparsa di Gigi Riva. Non il massimo, ecco.

Quanto hanno guadagnato Inter, Napoli Lazio e Fiorentina con la Supercoppa

E allora non ci resta che prendere carta, penna e calcolatrice per capire quanto (almeno) si sono portate a casa le quattro squadre partecipanti. Partiamo dalle due squadre uscite in semifinale. La Fiorentina, giunta in Arabia con grandi speranze e ritornata in Italia invece con le solite certezze in negativo (attacco spuntato e difesa disattenta), ha intascato una cifra vicina al milione e 600 mila euro. La stessa cifra che si è portata a casa la Lazio – il cui allenatore mai aveva mostrato apprezzamento per questo appuntamento (e in campo si è visto) – che ha perso il primo match contro l’Inter. Veniamo ora alle due finaliste: i nerazzurri, campioni, hanno guadagnato in tutto 8 milioni di euro. Tre in più della finalista perdente, il Napoli.