Dopo l’applicazione effettiva sui prezzi del carburante, finalmente abbassatisi dopo il taglio sulle accise disposto dal Governo, sono in molti a chiedersi quanto dovrebbe costare ora la benzina e il diesel. Lo sconto di 25 centesimi ha infatti riportato i prezzi sotto i due euro ma la situazione varia da distributore a distributore.

Il prezzo della benzina oggi e quanto dovrebbe costare

Secondo l’ultima rilevazione del Ministero della Transizione Ecologica, che ogni settimana pubblica le variazioni di costo per il carburante, il prezzo medio della benzina era ancora attestato a 2.137 al litro. Questo perché la data del report, il 21 marzo, ancora non teneva conto dell’entrata in vigore del taglio delle accise, avvenuta con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto.

Basandosi su tale prezzo – il diesel era invece a 2.124 – proviamo dunque a capire quanto dovrebbe costare la benzina. Scalando lo sconto di 25 centesimi, che arriva a 30 compresa l’IVA, ecco che la benzina dovrebbe costare intorno a 1.837 e il diesel a 1.824 al litro. In realtà però si tratta sempre di prezzi medi e dunque è possibile trovarla anche a meno (o qualcosa in più) a seconda della zona.

Come risparmiare sul rifornimento

Un altro servizio del Ministero, peraltro aggiornato recentemente, consente di conoscere in tempo reale i prezzi praticati dai singoli distributori. Come fare? Semplice. E’ sufficiente cliccare su questo link e selezionare l’area desiderata sulla mappa (lo strumento più efficace è quello “disegna” che consente di circoscrivere una zona con più precisione). E’ possibile inoltre filtrare la ricerca per il carburante desiderato.

I distributori più economici a Roma

Nel nostro esempio abbiamo provato a circoscrivere i distributori presenti al centro di Roma. Ad esempio nella zona di San Lorenzo oggi, giovedì 24 marzo 2022, tra i prezzi più bassi troviamo la benzina a 1.76 e il diesel a 1.74. Vi invitiamo comunque sempre a controllare la data dell’ultimo aggiornamento. E’ possibile, infine, per ciascun carburante e zona, disporre i risultati in ordine crescente di prezzo.