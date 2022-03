Taglia da 1 milione di dollari su Putin, l’offerta di un uomo d’affari russo

Un appello lanciato come un fulmine sulla crisi in Ucraina nelle ultime ore. Un uomo d’affari russo, residente negli Stati Uniti (certo, perché lanciare un appello del genere in Russia equivale al suicidio!) ha offerto una taglia da un milione di dollari a «qualsiasi agente di polizia che, adempiendo al proprio dovere costituzionale, arresti Putin come criminale di guerra ai sensi delle leggi russe e internazionali».

Una taglia su Putin

Si tratta di Alex Konanykhin, il quale ha voluto sottolineare ancora una volta la sua posizione anche sulla piattaforma LinkedIn, affermando che Putin non sarebbe il vero presidente russo, poiché il suo modo di arrivare al governo è irto di sospetti e manovre poco lecite. L’imprenditore russo americanizzato fa riferimento alle operazioni che all’epoca portarono alle esplosioni di alcuni condomini in Russia, così come alle violazioni costituzionali messe in atto.

Il post su Facebook

Infine, il post, come scrive Bild online, non è durato a lungo prima di essere cancellato dalla piattaforma di Facebook. Secondo Konanykhin, questo è avvenuto probabilmente a causa della scritta ambigua “Dead or Alive”, ma lui, ha poi aggiunto, ha scritto «arresto».