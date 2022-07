Amazon Prime Day 2022: offerte sconti, cosa comprare e quando. Le promozioni di martedì 12 e mercoledì 13 luglio

Il conto alla rovescia si può attivare perché tra pochissime ore prenderà il via il tanto atteso ‘Amazon Prime Day’. E questo vuol dire che molti prodotti saranno in offerta, a prezzi da capogiro e quindi bisognerà correre e fare shopping per ‘accaparrarsi’ l’affare all’ultimo minuto. Le date da cerchiare in rosso sul calendario, per gli sconti, sono due: martedì 12 e mercoledì 13 luglio 2022.

Come fare per acquistare durante l’Amazon Prime Day

Le offerte spaziano e a disposizione ci sono tantissimi articoli, dall’abbigliamento alla tecnologia, fino ai prodotti per la cura del corpo o allo sport. Insomma, chi più ne ha più ne metta: bisogna solo scegliere perché le alternative sono tante! Ma come fare per aderire agli sconti? Questo è quello che si stanno domandando tutti. E la risposta è semplice. Bisognerà essere membri di Amazon Prime: l’abbonamento, lo ricordiamo, è di 3.99 euro al mese o 36 euro all’anno e offre tanti vantaggi. Tra questi le spedizioni illimitate, l’accesso a Prime Video, Amazon Photos, Amazon Music.

Come fare i resi?

L’Amazon Prime Day è alle porte, i giorni tanti attesi dagli italiani (e non solo) si stanno per avvicinare. Ma c’è anche chi si domanda come fare in caso di resi: i prodotti si possono restituire, anche se acquistati con i saldi? Sì, non cambia nulla: i prodotti acquistati direttamente da Amazon si possono restituire e l’utente in cambio riceverà l’intero importo. Per gli articoli venduti da terzi, succede lo stesso, ma le spese di spedizione di solito sono in mano al cliente.

