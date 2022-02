Apple aggiorna iPhone e iPad, cosa cambia e come installare iOS 15.3.1

Apple. La mela più digital che esista ha rilasciato, per la gioia dei suoi fan, iOS 15.3.1 e iPadOS 15.3.1. Che, tradotto per i laici della materia, vuol dire un paio di aggiornamenti minori per i sistemi operativi iOS 15.3.1 e iPadOS 15.3.1. Contestualmente, poi, è stato rilasciato anche ‌macOS Monterey‌ 12.2.1 e watchOS 8.4.2, un ulteriore aggiornamento per eliminare definitivamente un un bug relativo alla ricarica. A inizio febbraio era invece arrivato watchOS 8.4.1. La nota rilasciata dalla Apple recita così: “iOS 15.3.1 fornisce importanti aggiornamenti di sicurezza per iPhone” e “risolve un problema per il quale gli schermi Braille potevano non rispondere”. Vediamo insieme come procedere all’installazione degli aggiornamenti Apple.

Come installare i nuovi aggiornamenti Apple

Come accade di consueto, tutti gli aggiornamenti possono essere scaricati in modalità OTA, direttamente dai menù previsti nelle impostazioni. Assicuratevi di avere almeno il 20% di carica residua per procedere con l’installazione, meglio ancora poi è mantenere il dispositivo connesso alla rete elettrica. L’aggiornamento, inoltre, è possibile effettuarlo anch sotto rete 5G qualora, ovviamente, sia stata attivata la funzionalità nelle impostazioni. Per quanto concerne, invece, watchOS bisogna utilizzare l’app sull’iPhone connesso ed Apple Watch. Anche in questo caso occhio alla carica e alla connessione.