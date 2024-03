Come dire addio una volta per tutte alle telefonate dei call center

Tutti noi ormai quotidianamente siamo alle prese con le continue e incessanti telefonate dei call center. E non certo da oggi. Bloccare i numeri non basta più perché il telemarketing (compulsivo) trova sempre la via libera per contattarci: ma esiste un modo per impedire – definitivamente – questo tipo di chiamate?

Chiamate a tutte le ore. Adesso anche da parte di voci registrate. Il telemarketing, nonostante le forti resistenze avanzate non solo dai consumatori ma anche dalle associazioni di categoria, continua a “martellare” incessantemente gli utenti. Senza che questi ultimi, nonostante nel tempo siano stati messi a disposizione numerosi strumenti, riescano ad opporsi concretamente. Se è vero che comunque sono state introdotte una serie di disposizioni a tutela dei cittadini dall’altro una realtà dei fatti ci racconta comunque di telefonate indesiderate che continuano ad arrivare. Ma cosa si può fare?

Come bloccare le chiamate dei call-center

Sul come difendersi dal telemarketing aggressivo ci siamo occupati più volte in passato con il nostro giornale. Tuttavia alcune delle possibilità messe a disposizione degli utenti si sono rivelate sostanzialmente inefficaci o comunque soltanto parzialmente. E’ il caso ad esempio dell’iscrizione al registro pubblico delle opposizioni, strumento utile ma che non è riuscito a risolvere una volta per tutte il fenomeno.

Gli utenti, dal canto loro, si sono attrezzati anche in proprio. Il metodo più diffuso, ma comunque efficace solo in parte pure in questo caso, è quello di bloccare manualmente il numero di telefono che ci ha contattato. C’è da dire che, comunque, pur non risolvendo totalmente il problema – le società cambiano continuamente i propri numeri – lo limita fortemente. E questo comunque è già un buon risultato.

Stop alle chiamate dei call center: il “trucco” che non tutti conoscono

Esiste tuttavia un’ulteriore funzione disponibile praticamente per tutti gli smartphone, specie nei modelli più recenti, in grado di liberarci dai fastidiosi call center. Si tratta di una facile operazione manuale che possiamo eseguire in pochi istanti direttamente sul nostro cellulare. Anche se i menù variano da modello a modello generalmente questa è la procedura da seguire (da Android):

Cliccate sull’icona-applicazione “telefono”

Andate sui “tre puntini” in alto a destra

Impostazioni

Impostazioni chiamata e poi Id chiamante e spam (alcuni smartphone hanno direttamente quest’ultima voce senza la prima)

Attivare il filtro anti-spam per le chiamate

Stabilire il livello di “protezione” dalle chiamate indesiderate

Le ultime novità a tutela degli utenti: stop al telemarketing selvaggio

C’è comunque dell’altro. In queste ultime ore sono state introdotte ulteriori normative a tutela dei consumatori. E contro gli operatori di telemarketing selvaggio. Adesso, ad esempio, l’Agcom potrà sanzionare direttamente i call center non in regola intervenendo anche con maggior incisione sulle chiamate da numero telefonico alterato (che non sono ammesse). Completato inoltre l’iter per l’applicazione del codice di condotta che regolano le attività di teleselling e telemarketing. Norme che, si spera, serviranno ad impedire pratiche scorrente verso gli utenti.