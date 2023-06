Come scoprire chi ha salvato il tuo numero WhatsApp: il trucco

WhatsApp è una delle app di messaggistica più usate al mondo, con oltre due miliardi di utenti attivi. Tra le tante funzioni che offre, ce n’è una che può aiutarti a capire se la persona che ti interessa ti ha salvato nella sua rubrica o no. Si tratta del messaggio Broadcast, un modo semplice e veloce per scoprire il livello di interesse di qualcuno. Vediamo nello specifico in che cosa consiste e come si fa!

Il trucco per sapere chi ti ha salvato su WhatsApp: basta il messaggio Broadcast

Un messaggio Broadcast è un messaggio che puoi inviare a più contatti contemporaneamente, senza creare un gruppo. In questo modo, le risposte dei destinatari ti arriveranno in chat separate, come se avessi scritto a ciascuno di loro individualmente. Per creare un messaggio Broadcast, devi andare nella schermata principale di WhatsApp e cliccare sui tre puntini in alto a destra. Poi seleziona “Nuova diffusione” e scegli i contatti a cui vuoi inviare il messaggio. Puoi aggiungere fino a 256 contatti per ogni messaggio Broadcast. Una volta creato il messaggio, puoi scriverlo e inviarlo come una normale chat. I destinatari riceveranno il tuo messaggio come se fosse indirizzato solo a loro e non sapranno che lo hai inviato anche ad altri.

Come usare il messaggio Broadcast per scoprire chi ti ha salvato

Se vuoi sapere se una persona ti ha salvato nella sua rubrica, puoi usare il messaggio Broadcast come un trucchetto. Devi solo inviare lo stesso messaggio a due persone: una che sicuramente ti ha salvato e una verso cui non sei sicuro. Dopo aver inviato il messaggio, tieni premuto su di esso e clicca sull’icona “i” in alto a destra. Ti apparirà una schermata con le informazioni sul messaggio, tra cui il numero di destinatari e lo stato di consegna. Se sotto il nome della persona che sicuramente ti ha salvato vedi la scritta “Consegnato”, mentre sotto il nome della persona di cui non sei sicuro non vedi nulla, significa che quest’ultima non ti ha salvato nella sua rubrica. Infatti, il messaggio Broadcast viene consegnato solo ai contatti che hanno il tuo numero registrato. Se invece sotto entrambi i nomi vedi la scritta “2 rimanenti”, significa che entrambe le persone ti hanno salvato nella loro rubrica. In questo caso, dovrai aspettare che leggano il tuo messaggio per vedere se ti rispondono o no.

Perché usare questo trucco

l trucco del messaggio Broadcast può essere utile per capire se la persona che ti piace è interessata a te o no. Se non ti ha salvato nella sua rubrica, probabilmente non ha molta curiosità nei tuoi confronti o non vuole farti sapere che usa WhatsApp. Se invece ti ha salvato, significa che almeno si ricorda di te e che potrebbe essere aperta a una conversazione. Ovviamente, questo non è un metodo infallibile per capire i sentimenti di qualcuno, ma può essere un primo passo per avvicinarsi. Il vantaggio del trucco del messaggio Broadcast è che è discreto e non richiede l’uso di applicazioni esterne o operazioni complicate. Inoltre, non rischi di metterti in imbarazzo o di sembrare invadente, visto che il tuo messaggio sembrerà normale agli occhi dei destinatari. Tuttavia, devi fare attenzione a scegliere bene il contenuto del tuo messaggio. Non scrivere qualcosa di troppo personale o sospetto, altrimenti potresti destare sospetti o irritare i tuoi contatti. Meglio optare per un messaggio generico o divertente, magari con una domanda o una curiosità.