Whatsapp, arrivano gli username: ecco come funziona, tutte le novità

Presto un’altra interessante novità potrebbe riguardare Whatsapp, applicazione messaggistica appartenente a Meta, tra le più famose e utilizzate al mondo che, proprio per non perdere il primato, è costretta a uniformarsi alla concorrenza. In particolar modo Telegram che avanza sempre più implacabile nel suo costante aggiornasi e trovare strategie di mercato. Circa l’arrivo di alcune novità c’è già la certezza; queste riguardano la possibilità di poter modificare un messaggio inviato entro i primi 15 minuti e la funzione che permetterà di creare delle chat private e nascoste per tutelare maggiormente la privacy. Inoltre chi ha avuto modo di prendere visone della prossima versione, si è accorto dell’introduzione di un’altra introduzione: gli username univoci.

Username univoci Whatsapp, cosa cambia

Questa soluzione permetterà ai fruitori della celebre app di messaggistica istantanea di scambiare i contatti con altri utenti senza più l’obbligo di dare il proprio numero di telefono. Una possibilità da molto tempo a disposizione su Telegram, e che ha consentito ai suoi utilizzatori di condividere il proprio contatto tutelando una certa privacy. WhatsApp, quindi, prendendo spunto dalla concorrenza permetterà ai suoi utenti attingere a questa possibilità che va in direzione di una salvaguardia dei dati più personali. Al momento si tratta di una funzionalità a disposizione solo dei tester della versione Beta Android 2.23.11.15, ma dopo la sua prossima distribuzione anche fra gli utenti iOS si potrà giungere l lancio pubblico in tempi piuttosto celeri. Con l’introduzione del nome utente basterà digitare lo username della persona desiderata per entrare in contatto con lui. A quel punto si entrerà a far parte della rubrica dell’app ma non del telefono.

Come si farà a scegliere il proprio nome utente, la guida

Pare sarà sufficiente fare “tap” sull’icona raffigurante una matita per accedere a un sistema di ricerca che consente all’utente di WhatsAApp di avere la certezza che il nome scelto non sia già stato selezionato da qualcun altro e risulti pertanto ancora disponibile. In caso contrario, sarà necessario trovare un’altra soluzione. Essendo gli username univoci, porteranno a una vera e propria maratona per accaparrarsi quelli più più persuasivi e ambiti. Per ora non è chiaro se, una volta selezionato il nome univoco del proprio profilo, sarà possibile anche modificarlo o se la sua scelta non sarà sottoponibile a modifica. L’unica certezza è che sarà possibile mettersi in contatto e continuare a comunicare con gli altri utenti senza per forza doversi ritrovare il proprio numero nella rubriche altrui, in particolare degli sconosciuti.