Concorso Heineken 2022, si vince un minifrigo: la truffa corre su WhatsApp, come funziona

Arriva un concorso Heineken su Whatsapp, ma è una truffa. Nel concorso c’è in palio la vincita di un mini frigo ma, come già accaduto in passato, anche in questo caso si tratta di un concorso finto e gli utenti che sono stati raggirati sono numerosi.

Il finto concorso Heineken

Su Whatsapp gira un finto concorso Heineken: agli utenti viene chiesto di accedere ad un link e di rispondere ad un questionario con poche domande, poi di versare un contributo economico molto poco rilevante per ottenere il premio. E’ proprio attraverso questo meccanismo che i truffatori ottengono i dati della carta di credito dei malcapitati e accedono in tutta semplicità nel conto, prelevando a loro insaputa denaro.

Come evitare la truffa

Chi è caduto nella frode si ritrova in pochissimo tempo ad essere derubato. Questo processo danneggia coloro che ingenuamente credono di iscriversi a un concorso di un brand conosciuto. Ecco cosa fare e come riconoscere la truffa. Innanzitutto, è indispensabile non cadere nel tranello e dunque evitare di aprire il link correlato. Successivamente è importante informare il mittente del fatto che si tratta di una frode, in modo che possa fare lo stesso con tutte le altre persone a cui lo ha inviato.