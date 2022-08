Facebook down, home piena di profili sconosciuti: cosa sta succedendo, è un attacco hacker?

Sembra non esserci tregua. Prima i recenti disservizi su Instagram, ora i problemi su Facebook perché da stamattina migliaia di utenti hanno segnalato i disagi. E lo hanno fatto, come accade spesso in questi casi, su Twitter: quando Instagram e Facebook non funzionano, gli internauti si riversano sull’altra piattaforma e in poco tempo l’hashtag #Twitter è diventato di tendenza. C’è chi ha ironizzato e chi, invece, ha chiesto spiegazioni sul problema. E la domanda era sempre la stessa: perché la homepage è piena di profili sconosciuti?

Facebook è stato hackerato?

La paura di molti è che Facebook sia stato hackerato. Dalle 9 di questa mattina, infatti, sulla piattaforma gli utenti hanno dovuto fare i conti con molti contenuti spam, post dei bot sulle pagine seguite e sui profili dei propri ‘amici’. Contenuti che sono finiti in home page. E non solo in Italia. Il social si può utilizzare, ma questi continui contenuti rendono quasi difficile la navigazione perché è complicato consultare i post di proprio interesse. Bisogna ‘navigare’ tra profili di sconosciuti, comparsi così all’improvviso nel feed.

La spiegazione

Al momento, nonostante siano passate delle ore, non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale dagli account di Facebook e Meta. Cosa sarà successo? Gli utenti continuano a chiederselo, ma è bene specificare che un possibile attacco hacker non è stato confermato. Si parla di ipotesi e di indiscrezioni, ma intanto l’ironia corre sui social.