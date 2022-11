Facebook e Instagram, video selfie e carta d’identità per dimostrare di avere 18 anni: come funziona, le novità

Approvata da Meta una nuova metodologia per verificare l’età degli utenti ma soprattutto di quelli che modificano l’impostazione passando dalla minore alla maggiore età. Infatti, per tutti coloro che comunicheranno ai social di voler apportare delle modifiche rispetto all’età Metà chiederà loro un’ulteriore procedura di verifica, vediamo di cosa si tratta.

L’ulteriore identificazione per gli utenti

L’annuncio da parte di Meta è arrivato oggi e le novità riguarderanno sia l’Europa sia l’Italia. Ma come funziona la nuova procedura di verifica per coloro che desiderano cambiare le impostazioni relative all’età e, nella fattispecie, passare da minore a maggiore età? La procedura di verifica potrà esplicitarsi in due modi, o caricando la carta di identità oppure attraverso il caricamento di un video. Rispetto a quest’ultimo saranno gli avanzati sistemi di intelligenza artificiale ad indicare a Meta se l’utente ha effettivamente superato i 18 anni.

Le parole dell’azienda

“Riuscire a capire l’età di una persona su Internet è una sfida complessa per tutti, in particolare per noi di Meta: è fondamentale trovare modalità efficaci per verificare l’età di chi non ha un documento di identità (sono molti, e tra loro ci sono anche adolescenti) L’annuncio di oggi è parte importante di questo sforzo”, questo quanto si legge in un comunicato dell’azienda che ha reso noto la novità per l’Europa e l’Italia.