Instagram Down mercoledì 6 luglio 2022: ancora problemi, cosa sta succedendo oggi

Cambiano i giorni, i mesi, ma non i disservizi di Instagram. Da settimane, infatti, la nota applicazione sta dando problemi in tutta Italia (e non solo). Prima il caricamento delle storie, che si ripetevano dall’inizio, poi gli aggiornamenti e i messaggi in direct impossibili da leggere. E da ieri le segnalazioni degli utenti si susseguono perché molti stanno avendo difficoltà nell’utilizzare l’app, l social di proprietà di Mark Zuckerberg.

Perché Instagram non funziona?

Da ieri sera sono tantissime le segnalazioni di utenti infuriati e stanchi dei continui disagi. Perché, come spesso accade in queste situazioni, gli internauti, impossibilitati a usare Instagram, si riversano su Twitter, tra post divertenti e ironici. Basta poco, però, per far diventare l’hashtag #instagramdown di tendenza. Come fa sapere il sito Downdetector, sono molti i disservizi: la maggior parte delle persone ha problemi con il caricamento delle storie, altre con l’applicazione o addirittura con il login. E le segnalazioni provengono da tutta Italia, soprattutto dalle grandi città come Roma, Perugia, Bari, Palermo, Catania, Bologna, Milano, Torino.

In attesa di capire cosa succederà e quando tutto ritornerà alla normalità, non ci resta che leggere i post su Twitter perché un sorriso è assicurato!