Instagram Down oggi giovedì 23 giugno 2022: problemi con le storie, cosa sta succedendo

Sembra non esserci davvero tregua su Instagram, il social di proprietà di Mark Zuckerberg. A distanza di pochi giorni, oggi l’app, in gran parte dell’Italia, sembrerebbe essere di nuovo in down: sì, sono tantissime le segnalazioni degli utenti perché molti stanno avendo dei problemi, dalle 14 di oggi pomeriggio, con il caricamento delle proprie storie (e dei propri followers).

Perché su Instagram ci sono problemi con le storie?

Foto, didascalie, storie divertenti. E anche tanti disservizi nell’ultimo periodo. Perché è questo quello che sta accadendo su Instagram, un’app famosissima e amata da tanti. Dopo il problema della scorsa settimana, con le storie che si ‘ripetevano’ dall’inizio, ora gli utenti hanno segnalato altri disagi, come fa sapere anche il noto sito DownDetector. La maggior parte delle persone ha problemi con il caricamento delle storie, altre con l’applicazione o addirittura con il login. E le segnalazioni provengono da tutta Italia, soprattutto dalle grandi città come Roma, Perugia, Bari, Palermo, Catania, Bologna, Milano, Torino.

Come accade sempre in questi casi, gli utenti si sono riversati su Twitter, lì dove l’hashtag #instagramdown è diventato presto di tendenza. Tra la rabbia e l’ironia di chi spera che questo disservizio venga risolto presto.