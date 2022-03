iOS 15.4, quando esce e cosa cambia: tutte le novità per iPhone

iOS 15.4. In vista dell’evento tanto atteso Peek Performance, oltre a tanti nuovi modelli di Iphone e IPad Air, la mela più digital di sempre ha deciso di svelare anche la disponibilità di un nuovo aggiornamento di iOS 15.4 e iPadOS 15.4. Questi saranno disponibili per tutti e scaricabili a partire proprio dalla prossima settimana.

iOS 15.4: quali novità in vista?

Nessuna data precisa per il momento, solamente tanta impazienza da parte dei fan più sfegatati di Apple, che non vedono l’ora di scaricare i nuovi aggiornamenti annunciati dalla casa americana. Una cosa è certa per ora: è questione di pochi giorni. L’aggiornamento iOS 15.4 è particolarmente importante a quanto pare, e introduce anche diverse funzionalità di rilievo.

Sblocco Iphone con Face ID

Tra tutte spicca sicuramente la possibilità di sbloccare l’iPhone con Face ID, addirittura anche con la mascherina. E, in aggiunta, anche il Controllo Universale, che funziona in associazione con un Mac con macOS Monterey 12.3.

Controllo Universale

Il Controllo Universale di cui stiamo parlando è una funzione annunciata già durante lo scorso WWDC, e sarà particolarmente performante su IPad. Permette, infatti, di usare il mouse e la tastiera collegati ad un Mac anche su dispositivi con iOS/iPadOS continuativamente, dando la possibilità di creare interazioni anche tra i due dispositivi.