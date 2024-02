La batteria del vostro smartphone si scarica velocemente? Quali sono i motivi

Lo smartphone è diventato ormai una parte inseparabile della nostra vita. Forse anche troppo. E, proprio, per questo, uno dei problemi più comuni è quello di dover fare i conti con il suo spegnimento troppo presto nel corso della giornata. Batterie che si consumano in fretta insomma: ma cos’è che incide maggiormente sul consumo?

Tutti alla ricerca di una presa per caricare il cellulare. Le postazioni di ricarica, anche all’interno di attività commerciali, quali ristoranti, bar, fino ai mezzi pubblici, sono sempre più diffuse. E poi ci sono le batterie portatili, le cosiddette powerbank. Tutto questo per risolvere ad uno dei più grandi problemi che affliggono la nostra quotidianità: ovvero la paura, quasi morbosa (e questo davvero ci dovrebbe spingere a riflettere), che il nostro cellulare possa piantarci in asso sul più bello.

Batteria scarica: uno dei piccoli grandi problemi della società odierna sempre interconnessa

Pensare di uscire di casa senza cellulare, se in passato era naturale considerando che in pochi si potevano permettere i primi modelli, oggi è praticamente impossibile. Dallo svago, alla necessità di rimanere in contatto (costante) con i propri amici, passando per il lavoro, ovvero con la possibilità di sbrigare delle faccende da remoto e in mobilità che un tempo si potevano svolgere solo da PC. Per questo il solo pensiero di leggere sul display la (terrorizzante) scritta “il tuo cellulare si spegnerà tra 30 secondi” ci fa precipitare nel panico.

Oggi in effetti tutto viaggia su smartphone, anche questo articolo che state leggendo. Pochi, lo dicono i numeri, quelli che utilizzano il computer per motivi che non siano lavorativi o di gioco. E poi la musica, le cuffiette collegate con il Bluetooth, fino ad arrivare alla connessione alla nostra auto per le varie app divenute anch’esse imprescindibili, quali navigatore satellitare o la possibilità di far leggere i messaggi in arrivo e rispondere in tempo reale anche se si sta guidando senza digitare – pericolosamente – sullo schermo. Ah già, poi ci sono anche le telefonate, per non parlare delle videocall, eccetera eccetera eccetera.

Perché la batteria del mio cellulare si scarica sempre? Le cause

Potremmo quindi continuare ad elencare all’infinito i modi in cui, volenti o nolenti, i cellulari ci hanno cambiato la vita. Per stare al passo con i tempi della società iper-consumistica oggi gli smartphone di ultimissima generazione montano batterie sempre più potenti in grado di durare di più nel corso della giornata. Non solo. Anche la velocità di ricarica, con basette e cavi sempre più performanti, è diventata uno dei fattori determinanti nell’acquisto dei cellulari. Se prima infatti si sceglievano i modelli in base alla fotocamera tanto per fare un esempio oggi anche la potenza della batteria è diventata una discriminante forse anche più importante.

Non a caso, chi testa i cellulari, li “spreme” al massimo proprio per saggiarne la durata massima della batteria in condizione estreme. Le ricariche ultra e iper rapide completano poi il quadro, accorciando i tempi di attesa sempre di più. Insomma, il mercato dei cellulari è profondamente cambiato considerando che il progresso tecnologico ha sdoganato molti “paletti” del passato. E l’asticella dei top di gamma sta mutando continuamente i suoi orizzonti, cambiando continuamente i parametri di riferimento (il prossimo passo sarà quello con un’integrazione sempre più intensiva dell’AI). Ma per non sostituire continuamente il cellulare possiamo comunque adottare qualche strategia difensiva per risparmiare sul consumo della batteria.

Cosa consuma di più la batteria

Vediamo una serie di cause che potrebbero incidere negativamente sul consumo della batteria, oltre cioè alla “semplice obsolescenza” del modello (su quella c’è poco da fare dopo un po’):