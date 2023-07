Latina, gli rubano lo smartphone mentre gioca a pallone: ladro affronta un genitore, tensione in piazza

Sono gli adolescenti i più colpiti dall’escalation di furti che da qualche settimana caratterizza il centro di Latina. In comitiva o singolarmente, sono già due i casi di ragazzi che, presi alla sprovvista o abilmente distratti dai ladri, cadono vittime di furti improvvisi. Una situazione che sta turbando la serenità di giovani e famiglie nella cittadina. L’ultimo fatto riguarda proprio un ragazzo che poche ore fa, in compagnia dei coetanei, si è visto sottrarre rapidamente a piazza del Popolo lo smartphone da un uomo di origini straniere. Un genitore, testimone della scena, ha provato a intervenire ma è stato affrontato in modo irriverente dal malvivente. Sull’accaduto indagano ora i Carabinieri della Compagnia di Latina, che hanno avviato un’indagine per far luce sulla scia di furti locali.

Scia di furti a Latina

L’aumento di furti preoccupa gli abitanti di Latina, su cui sono già attenzionate le autorità. Giovedì 29 giugno, intorno alle 22 di sera, si era già verificato un furto ai danni di un ragazzo con le medesime modalità e nella stessa zona, a riprova che il Centro di Latina necessita più controlli e potrebbe essere diventato un obiettivo per ladri e borseggiatori improvvisati.

Il 29 giugno infatti, mentre alcune famiglie trascorrevano il pomeriggio coi figli, un ragazzo aveva momentaneamente posato lo smartphone, distraendosi e venendo prontamente derubato. Il fatto è avvenuto nella zona del porticato dell’Intendenza di Finanza, comunque a pochi metri da dove stava giocando con i coetanei. A derubarlo un uomo di origini straniere che, sotto gli occhi increduli dei passanti, si è dato alla fuga e di cui non si hanno più tracce. Gli agenti stanno cercando di venire a capo di questa situazione e poter ripristinare la serenità degli abitanti di Latina, garantendo loro la vivibilità nel Centro.