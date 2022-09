La tecnologia nei videogiochi: presente e futuro

Da una parte la pandemia ha dato una spinta a questa imprevista crescita, dall’altra le attuali generazioni, zeta e alpha, sono ancora più legate ai videogiochi rispetto ai loro predecessori, soprattutto in alcuni paesi. Inoltre, secondo gli esperti del settore, anche la varietà di piattaforme da cui è possibile accedere ai videogiochi ha democratizzato il loro uso e l’incremento di utenti ne è stata la diretta conseguenza.

In un contesto simile le industrie del gaming stanno lavorando per migliorare sempre più l’esperienza dei giocatori. Si parla di multipiattaforma, di tecnologia VR, di migliorie nei giochi basati su IA, ma anche di cloud e streaming live.

Tra le tendenze del futuro troviamo i serious games, che mirano non solo a fornire al giocatore un’esperienza divertente, ma anche a insegnare attraverso il gioco. Sarà una tecnologia di gioco sempre più utilizzata nei contesti educativi per motivare bambini e giovani a imparare.

Il ray tracing è invece una tecnologia che sta permettendo di sviluppare una grafica molto più realistica, una parte fondamentale dell’esperienza di gioco. Sviluppatori come Sony e Microsoft stanno pianificando di includere schede grafiche con questa tecnologia per offrire al giocatore una visione simile a un film e una migliore definizione di ombre e riflessi.

Il telefono come piattaforma di gioco del futuro

Le console e i computer continueranno a essere al centro del moderno mondo del gaming, ma il mercato mobile fa parte del futuro di tutta l’industria dei giochi e lo dimostrano gli sviluppi di titoli specifici per lo smartphone, come Assassin’s Creed e anche titoli di richiamo come Just Dance.

Ubisoft, per la quale il futuro dei videogiochi è iperconnesso e multipiattaforma, con Assassin’s Creed Infinity intende implementare un ecosistema multiplayer in cui l’utente abbia accesso a tutti i giochi del franchise, passati e futuri, connessi tra loro e con gli altri giocatori. Prevede inoltre di continuare a combinare lo sviluppo di giochi tripla A, insieme a titoli free-to-play e nel cloud.

Lo scopo dell’integrazione dei videogiochi con il cloud è quello di democratizzare l’accesso agli stessi, consentendo a chiunque di giocare da qualsiasi dispositivo in un piano Plus, che sarà implementato in futuro su console di nuova generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X.

Cambiando settore, per passare a quello dei casinò online, possiamo notare che sono già state introdotte molte novità sfruttabili anche da mobile, tra cui i giochi live. Nelle piattaforme che hanno introdotto questo tipo di tecnologia, molte delle quali presenti su Bonusfinder Italia, si trasmette in streaming un giro di roulette o una partita a blackjack, tra gli altri, e il giocatore interagisce in diretta facendo le sue puntate.

Benché ancora la maggior parte dei titoli in streaming live richiedano computer e telefoni potenti, ci si aspetta che nel prossimo futuro la giocabilità migliori in modo che sempre più persone possano godere di questa tipologia di gioco online.

Il metaverso

Un’altra chiave per il futuro dei giochi sarà la connessione tra universi creativi, proprio come fanno già Fortnite e Disney. Le esperienze social incluse nei giochi consentiranno agli utenti di comunicare in modi nuovi, offrendo loro spazi per esprimersi, contribuire e creare contenuti condivisibili all’interno del gioco.

Il metaverso è definito come un’estensione del mondo fisico che tutti conosciamo, trasferito nel mondo digitale. Grandi aziende tecnologiche come Facebook (ribattezzata Meta Platforms, Inc.), Microsoft e Nvidia concentrano grandi investimenti nello sviluppo del settore. Poiché preserva l’estetica e altri elementi dei videogiochi, può essere considerato un ambiente simile, anche se presenta differenze sostanziali, tra cui il fatto che è progettato per replicare pienamente le dinamiche sociali della nostra vita quotidiana.

La realtà virtuale è l’elemento principale del metaverso, qualcosa che per il mondo dei videogiochi è già familiare. Queste familiarità delle due industrie, rendono l’incursione nel metaverso un ulteriore passo dell’avanzamento dell’industria dei giochi, qualcosa che vedremo sicuramente in tempi brevi.