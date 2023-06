Libero Down oggi 19 giugno 2023, ancora problemi con le mail: cosa sta succedendo

Non sembra esserci davvero pace, purtroppo, per gli utenti di Libero e Virgilio mail. I server di posta elettronica continuano a non funzionare completamente e per gli utenti mandare una semplice e veloce mail sta diventando davvero un’odissea. Disservizi che fanno capolino a più riprese e che si sperava fossero in via di risoluzione in vista dalla rassicurante comunicazione del provider giunta ieri, domenica 18 giugno. Invece, la casella di posta non è tornata ancora a pieno regime, con tutti i disagi che questo comporta per coloro che vi lavorano e che comunicano quotidianamente utilizzando questo servizio.

Libero e Virgilio Mail ancora in down

Speravano esserci messi alle spalle la disavventura che pochi mesi fa ha visto bloccati per diversi giorni i server di posta elettronica, invece ecco che i disservizi tornano a fare capolino. Tutto è cominciato nella notte tra il 13 e il 14 giugno scorso, in seguito ad alcuni lavori di manutenzione: “Nella notte tra il 13 e il 14 giugno si è svolto un intervento programmato di manutenzione evolutiva di Libero Mail e Virgilio Mail, riguardante le caselle di posta e i servizi ad esse collegati. Purtroppo nelle ultime ore si sono presentate instabilità all’infrastruttura e-mail, che ci costringono a una sospensione temporanea del servizio”.

“Purtroppo nelle ultime ore si sono presentate instabilità all’infrastruttura e-mail, che ci costringono a una sospensione temporanea del servizio. I nostri tecnici stanno lavorando 24 ore su 24 per riportare il servizio alla consueta piena funzionalità nel minimo tempo possibile. Terremo aggiornati i nostri utenti in tempo reale attraverso tutti i nostri canali digitali. Ringraziamo per la pazienza e ci scusiamo per il disagio arrecato. Per ulteriori informazioni, i nostri utenti possono fare riferimento al numero 02-83905521.

I disservizi di oggi, 19 giugno 2023