Libero Mail Down oggi 15 giugno 2023: ancora problemi con le mail, cosa sta succedendo

[adrotate group="9"]

Libero Mail ancora in down. Sì perché passano i giorni, ma nulla sembra essere cambiato e anche questa mattina gli utenti che utilizzano la piattaforma stanno facendo i conti con non pochi disagi: tutti, o quasi, da Nord a Sud, sembrano impossibilitati a inviare le mail, come se gli account fossero bloccati.

Libero Mail non funziona, anche oggi disagi con le mail

Dopo la giornata di ieri, che è stata nera per gli utenti che utilizzano la piattaforma, oggi la situazione non sembra essere cambiata. E sono già tantissime le segnalazioni. A partire da questa mattina alle 8, come riporta il sito Down Detector, in tantissimi hanno spiegato di avere problemi. Ci sarebbe un vero e proprio blackout, ma c’è chi, poi, non riesce a fare login e chi non riesce a visualizzare addirittura il sito web.

Le segnalazioni, come detto, provengono da ogni parte d’Italia, anche se sembrano concentrate più al Nord e al Centro.

La rabbia degli utenti

“Libero Mail scrive che da oggi è tutto ok, invece non funziona nulla come ieri” – scrive un utente su Twitter, lì dove tutti si riversano in casi come questi. “Quest’anno abbiamo deciso che almeno una volta al mese un bel crash non ce lo toglie nessuno?” – scrive Ele, seguita da decine e decine di commenti dello stesso tono. “È ora di abbandonare Libero Mail, di nuovo tutto bloccato. Non funziona neanche oggi, ancora down”, ripetono in coro. C’è chi, d’altra parte, utilizza Libero mail per lavorare e vorrebbe solo avere un servizio di posta elettronica funzionante.

Già diversi mesi fa, tra gennaio e febbraio scorso, i cittadini avevano dovuto fare i conti con lo stesso problema. Le caselle postali erano state bloccate. E non certo per poche ore. Proprio come sembra stia accadendo adesso. Sul sito di Libero Mail, lo staff ha dichiarato: “Stiamo effettuando un intervento di manutenzione di Libero Mail. Ci scusiamo per il momentaneo disagio e ti invitiamo a riprovare più tardi”. Sarà davvero così?