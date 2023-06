Libero Mail down oggi 14 giugno 2023: cosa sta succedendo

[adrotate group="9"]

Non c’è tregua e a distanza di mesi, ancora una volta, Libero mail è in down. Tra non pochi disservizi e disagi per gli utenti che utilizzano la piattaforma per lavorare (e non solo). Gli stessi utenti che oggi, mercoledì 14 giugno, non riescono ad accedere, quasi come se il loro account fosse inesistente. E non riescono, quindi, a visualizzare le mail. Il disservizio, l’ennesimo nell’ultimo periodo, sembrerebbe interessare tutta Italia, da Nord a Sud.

Perché Libero Mail non funziona?

Sono tantissime le segnalazioni degli utenti e, come riporta il sito Down Detector, il picco è stato raggiunto poco fa, intorno alle 10. Al momento non è chiaro cosa sia successo, ma stando a quanto dichiarato da chi utilizza la piattaforma, ci sarebbe un vero e proprio blackout. C’è chi, poi, non riesce a fare login e a visualizzare addirittura il sito web.

Le segnalazioni, come detto, provengono da ogni parte d’Italia. Da Torino a Palermo, passando per Roma. “Questa mattina non riesco più ad accedere alle mail libero. Sarà lo stesso problema di qualche mese fa”? – scrive un utente sotto i dati di Down Detector. E a lui fanno eco altri cittadini, tutti con lo stesso disagio: non riescono ad accedere alla mail.

Problemi già diversi mesi fa

Tra gennaio e febbraio scorso, i cittadini avevano dovuto fare i conti con lo stesso problema. Le caselle postali erano state bloccate. E non certo per poche ore. Tra rabbia e indignazione. E ora, a distanza di qualche mese, il problema si ripropone. Uguale. “Ci siete? Battete un colpo, da queste parti avremmo bisogno di accedere alla posta” – scrivono su Twitter. Pare che Libero stia effettuando un intervento di manutenzione evolutiva, quindi agli utenti che utilizzano la piattaforma non resta che aspettare per capire cosa accadrà. Con la speranza che tutto si risolva presto.