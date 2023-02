Libero Mail down venerdì 3 febbraio 2023: ancora problemi con le mail, cosa sta succedendo

Libero Mail è ancora una volta in down, e gli utenti questa volta sono davvero spazientiti. Anche perché già venivano da diversi giorni in cui il disservizio aveva intaccato il loro lavoro e la ricezione di mail importanti. Solamente una settimana fa, si usciva infatti dall’incubo di vedere bloccate le proprie caselle postali, con inevitabili disagi per milioni di italiani che hanno solamente potuto prostrarsi davanti all’attesa sconfinata, durata per giorni. In quel caso, non era stato solamente Libero Mail a fermarsi, ma anche le caselle postali di Virgilio. Insomma, quando si pensava che il danno fosse terminato, e già si iniziava a pensare ad una sorta di perdono da parte degli utenti, ecco che ora arriva la stangata finale. Oggi, venerdì 3 febbraio 2023 un altro down, un altro stop del servizio.

Libero Mail e Virgilio ricominciano a funzionare: le ultime notizie

Libero Mail in down anche oggi 3 febbraio 2023: cosa è successo

Insomma, il perdono era prossimo alla sua venuta da parte degli utenti per i danni e le problematiche registrate appena una settimana fa per le caselle postali di Libero Mail e Virgilio, che avevano smesso di funzionare di punto in bianco, senza possibilità di inviare o ricevere mail urgenti. Anche perché Italiaonline, il server che gestisce entrambe le piattaforme di mailing, aveva anticipato l’arrivo forme di ristoro destinate all’utenza che era stata danneggiata dal disservizio perdurato per diversi giorni. Le modalità, a dire il vero non erano ancora state pubblicate – anche perché la notizie dei ristori è fresca di qualche ora – ma comunque c’era la certezza di una sorta di rimborso da parte dei gestori, consapevole del danno creato agli utenti. E consapevoli, soprattutto, delle imminenti migrazioni di tali utenti verso la casella di Google Gmail. Parallelamente si erano creati anche vari canali di assistenza per chi avesse avuto bisogno di un supporto tecnico in materia. Tutto bello, e tutto in parte inutile, dal momento che un disservizio si è presentato anche nella giornata di oggi. Staremo a vedere se perdurerà oppure verrà repentinamente risolto.