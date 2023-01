Libero Mail e Virgilio ricominciano a funzionare: le ultime notizie

Mail di Libero e Virgilio sembrano avviarsi finalmente verso un ritorno alla normalità. La comunicazione ufficiale arriva direttamente tramite una nota ufficiale diramata nell’ultimissima ora da Italiaonline, la quale afferma: ”È con sollievo che possiamo comunicare ai nostri utenti che è in corso un progressivo ritorno alla normalità”, alla quale poi si aggiunge anche un’altra comunicazione: “È stato infatti avviato il processo di rimessa online della Libero Mail e della Virgilio Mail – si legge – che coinvolge solo una prima parte della customer base. Nelle prossime ore, progressivamente, tutte le caselle torneranno pienamente attive”. Insomma, una buona notizia per milioni di italiani, certo forse la migliore degli ultimi giorni da quando si era verificato il down e il disservizio che non ha mancato di generare enormi problematiche per molti utenti che, con quelle poste elettroniche, ci lavorano, aspettando anche comunicazioni importanti.

Libero mail e Virgilio down, ancora problemi oggi giovedì 26 gennaio 2023: ultime news e quando si risolve

Il down di Libero Mail e Virgilio di questi giorni

Ricordiamo che sono giorni ormai che il disservizio continua a flagellare milioni di italiani. Il tutto era incominciato durante la notte tra il 22 e il 23 gennaio scorsi. Da quel momento, il risveglio è stato pessimo per milioni di lavoratori: il problema era l’impossibilità di accedere alla casella di posta da parte di milioni di italiani che avevano ormai scelto di fare affidamento su Libero Mail e Virgilio per gestire le comunicazioni mailing. La situazione, soprattutto a distanza di molte ore non aveva mancato di scatenare sonore proteste da parte di molti utenti del web, soprattutto via social, dove tutti lamentavano lo stesso problema senza avere delle informazioni precise a riguardo. Poi, solamente nel pomeriggio di ieri era arrivata la comunicazione circa il problema reale: un grave bug a livello di sistema operativo che ha colpito il fornitore esterno responsabile del nuovo servizio di storage. Già in quelle ore, si ipotizzava un ripristino del servizio in 24/48 ore, che a quanto pare potrebbe essere anticipato.