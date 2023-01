Libero mail e Virgilio down, ancora problemi oggi giovedì 26 gennaio 2023: ultime news e quando si risolve

Libero mail e Virgilio sono ancora in down. Sembra non avere fine la disavventura degli utenti che da domenica scorsa non riescono ad accedere alla propria casella di posta elettronica. Inizialmente si sperava che il disservizio rientrasse nel giro di poco, invece il malfunzionamento persiste tutt’oggi e sta creando non pochi disagi agli utenti che quotidianamente utilizzano la posta elettronica per lavoro ma non solo.

Libero mail e Virgilio down, le mail non funzionano ancora, problemi oggi 24 gennaio 2023: quando si risolve

Libero mail e Virgilio down, la comunicazione di ItaliaOnline

Interessati dal disservizio la bellezza di 9 milioni di utenti che da domenica scorsa si vedono precluso l’accesso alla mail, con tutto ciò che ne consegue. Per quel che riguarda l’azienda, nel corso di questi giorni sono arrivate una serie di comunicazioni dove si rassicurava rispetto ad un tentativo, presunto, di hackeraggio ma ad oggi, la problematica ancora non vede soluzione. Tuttavia, in un recente comunicato, ItaliaOnline ha reso noto che il ripristino di Libero mail e Virgilio è previsto in 24/48 ore, spiegando inoltre le ragioni alla base dei malfunzionamenti di questi giorni.

‘In questa nuova comunicazione, vogliamo iniziare scusandoci ancora una volta con i nostri utenti per il disagio e il disservizio. Leggiamo i vostri commenti e comprendiamo. Ma vogliamo soprattutto, ora che siamo in grado di farlo, condividere con voi maggiori informazioni sull’accaduto, sul lavoro che stiamo facendo e dare un orizzonte temporale per la risoluzione del problema’, spiega Italiaonline che poi aggiunge: ‘Nelle scorse settimane, al fine di offrire un servizio sempre migliore e sempre più aggiornato, abbiamo introdotto un’innovativa tecnologia di storage a supporto delle nostre caselle mail, fornita da un vendor esterno, un produttore di tecnologie di storage utilizzato da alcune delle più grandi società al mondo. Purtroppo, un bug del sistema operativo ne ha compromesso il corretto funzionamento e, di conseguenza, quello delle caselle di posta presenti su di esso.

Il vendor sta lavorando incessantemente per la risoluzione del problema, creando un fix per la soluzione della problematica, con il supporto di tutti i nostri team interni. Trattandosi però di un bug a livello di sistema operativo, la soluzione sta richiedendo i tempi tecnici di sviluppo, con l’obiettivo primario di tutelare l’integrità dei dati. I tempi sono stati lunghi finora, ce ne rendiamo conto. Da 25 anni siamo il fornitore mail degli italiani, i nostri utenti non sono sparsi per il mondo, ma sono i nostri vicini di casa, i nostri amici e parenti, i professionisti del nostro Paese. Non possiamo dunque non avere come priorità la tutela dei dati degli italiani, perché sono la nostra forza.

Per questo vogliamo riaprire le caselle in maniera definitiva e stabile. Prevediamo di ripristinare la Libero Mail e la Virgilio Mail entro le prossime 24/48 ore. Siamo consapevoli che questo crea difficoltà ai nostri utenti, ma il nostro essere il provider di posta degli italiani, ci impone la massima serietà. Come sempre, comunicheremo eventuali aggiornamenti attraverso i nostri touchpoint’. Queste le parole del provider.

Le associazioni dei consumatori

Una situazione a dir poco incresciosa quella che vede coinvolta il server di posta elettronica e rispetto alla quale, le associazioni dei consumatori non esitano a far sentire la loro voce. Previste infatti diffide e richieste di risarcimento danni per i danni arrecati agli utenti. In particolare l’associazione Altroconsumo ha annunciato di aver ‘inviato una diffida al provider Italiaonline per chiedere un ristoro economico per i disagi patiti dagli utenti’ rendendo inoltre disponibile per gli stessi la possibilità di inoltrare un reclamo compilando l’apposito form presente sul sito dell’associazione. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il Codacons. Stando invece alla comunicazione di Italiaonline la situazione dovrebbe tornare, finalmente, alla normalità a partire da domani, venerdì 27 gennaio.