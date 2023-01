Libero mail e Virgilio down, le mail non funzionano ancora, problemi oggi 24 gennaio 2023: quando si risolve

Sono milioni gli italiani con la posta elettronica bloccata in queste ore così concitate. I problemi maggiori, inutile sottolinearlo, soprattutto per coloro che vi facevano affidamento sul lavoro e le comunicazioni importanti. La cosa si verifica prevalentemente con gli account di Libero e Virgilio. È ormai da record il disservizio che colpisce almeno 9 milioni di account da un paio di giorni a questa parte, precisamente da domenica sera. Le segnalazioni più preoccupanti, che hanno fatto pensare ad un down generico, erano partite circa 24 ore fa e, sebbene il problema sembrasse in corso di risoluzione, in realtà non è ancora così. Anzi, i problemi aumentano proprio con il passare del tempo, a quanto pare. Anche oggi, 24 gennaio 2023, insomma, tantissimi utenti delle caselle di Libero e Virgilio non possono accedere alla loro posta elettronica. C’è ancora in corso un bel disservizio di ItaliaOnLine, il service provider utilizzato da Libero e Virgilio.

Libero Mail non funziona, cosa sta succedendo: perché non si possono inviare le mail

Down Libero mail e Virgilio: che succede?

Quest’ultimo, ad ogni modo, ha escluso sin da subito che si sia trattato di un attacco hacker, limitandosi a definirlo semplicemente un disservizio interno ai loro data center. La nota recitava più o meno così: “È stato identificato il problema, in corso di risoluzione, che è dovuto ad un disservizio all’interno del nostro data center. Pertanto, una volta ripristinato il servizio, non si avrà nessuna perdita di dati per gli account Libero e Virgilio mail” si legge nel comunicato ufficialediramato da Libero nella giornata di ieri. “Ci scusiamo per il disagio che i nostri utenti sono costretti a subire in queste ore e confidiamo in una rapida risoluzione”.

Le segnalazioni del utenti sul web

Come anticipato, però, c’è un ”però”: e cioè che i problemi non accennano a diminuire, al contrario, invece, sembrano in progressiva crescita proprio in queste ultime ore. Il fatto è facilmente verificabile proprio su DownDetector. Sono oltre 9 milioni gli utenti che dispongono di caselle di Libero o Virgilio, e altrettanti coloro che stanno avendo seri problemi con la gestione delle loro caselle di posta. Le segnalazioni da questi non fanno che aumentare. In centinaia sono gli utenti che cercano sfogo anche sui social, con commenti e confronti continui sul tema. Stando alle loro affermazioni, sono utenti che non riescono ad accedere alla propria e-mail anche da più di un giorno. Nella maggior parte dei casi sono anche dei professionisti, che proprio per questioni strettamente lavorative, stanno avendo molte problematiche.