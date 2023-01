Libero Mail non funziona, cosa sta succedendo: perché non si possono inviare le mail

Stamattina, lunedì 23 gennaio, come qualsiasi altro giorno della settimana avete controllato la casella di posta e magari dovevate anche scrivere e ricevere dei messaggi importanti ma non è stato possibile né far partire né ricevere alcuna comunicazione. Un disservizio non da poco quello che stanno vivendo milioni di utenti che come server di posta elettronica hanno Libero e Virgilio Mail. Infatti, dalla serata di ieri, domenica 22 gennaio, non è possibile accedere al servizio.

PostePay e BancoPoste in down oggi 15 dicembre 2022: cosa sta succedendo alle app

Da ieri sera Libero Mail non funziona, la comunicazione dell’azienda

‘Il servizio Libero Mail è temporaneamente non disponibile. Stiamo lavorando per ripristinarlo nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio e ti invitiamo a riprovare più tardi’. Queste le parole da parte dello staff di Liber, comunicazione che gli utent hanno potuto leggere questa mattina una volta resosi conto di non poter accedere alla propria casella di posta. Come spesso accade in questi casi, si sperava che il disagio potesse essere breve, momentaneo ma, purtroppo, non è così considerando che le problematiche suddette non sono ancora state risolte.

Dopo diverse ore, sul sito di Libero appare una nuova comunicazione: ‘Gentile utente, a partire dalla notte del 23 gennaio 2023 si stanno verificando disservizi sull’infrastruttura a cui fanno capo i servizi web Libero e Virgilio, in particolare la posta elettronica. È stato identificato il problema, in corso di risoluzione, che è dovuto ad un disservizio all’interno del nostro data center. Pertanto, una volta ripristinato il servizio, non si avrà nessuna perdita di dati per gli account Libero e Virgilio mail. Ci scusiamo per il disagio che i nostri utenti sono costretti a subire in queste ore e confidiamo in una rapida risoluzione’. Come si legge dalla comunicazione, interessanti dal disservizio non solo gli utenti di Libero Mail ma anche quelli di Virgilio mail, pertanto, il numero delle persone che quest’oggi sta risentendo della problematica non è certamente irrisorio.