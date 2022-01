Peacock in Italia su Sky, la novità per gli abbonati: come funziona, canale e data di uscita

Sta per arrivare per gli abbonati la piattaforma Peacock su Sky Q, che sarà inclusa gratuitamente anche per gli utenti NOW. Ma qual è il giorno da cerchiare in rosso sul calendario? Come funziona e qual è il canale? In quest’articolo troverete tutte le informazioni utili, ma andiamo per ordine.

Come funziona Peacock in Italia su Sky? Data di uscita

Comcast ha annunciato che Peacock, la piattaforma streaming di NBCUniversal, che ha debuttato lo scorso anno negli Stati Uniti, presto arriverà anche su Sky nei paesi europei. Ma quando? Sicuramente entro la fine dell’anno, probabilmente anche prima, verso marzo 2022, anche se al momento la data di uscita ufficiale ancora non è stata resa nota e bisogna essere pazienti.

Peacock in Italia: cos’è

La programmazione di Peacock sarà disponibile, senza alcun tipo di costo aggiuntivo, per tutti gli abbonati Sky e ci saranno tantissimi contenuti come The Office, Saved by the Bell, Downtown Abbey e tanti altri. Con un catalogo che, giorno dopo giorno, verrà migliorato e ampliato! D’altra parte, Peacock Tv è una delle più importanti piattaforme streaming insieme a Netflix, Prime Video, Disneyù, Hulu, Apple TV, ma si distingue dalle altre perché è l’unica che offre come tariffa un abbonamento gratuito con 5 minuti di pubblicità ogni 60 minuti di trasmissione. E presto il servizio sarà attivo anche in Italia!