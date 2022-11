Poste Italiane down oggi martedì 29 novembre 2022: cosa succede, problemi con l’app

Problemi per Poste Italiane. Le applicazioni BancoPosta e PostePay non funzionano e sono decine e decine le segnalazioni riportate da DownDetector. E da ogni parte d’Italia. Stando alle prime informazioni, pare che sia impossibile effettuare il login: i problemi, quindi, riguardano principalmente le app. E gli utenti stanno facendo i conti con messaggio, che riporta la dicitura ‘errore’.

Che problemi sta avendo Poste Italiane

I problemi, stando al sito web DownDetector, sono stati segnalati dalle 13 circa. E stanno raggiungendo il picco proprio in questi minuti, mentre scriviamo. Disagi maggiori per chi utilizza l‘app e il sito web: non c’è una Regione più colpita d’Italia, Poste Italiane è in down ovunque.

Le segnalazioni degli utenti indicano che Poste Italiane sta avendo problemi da 12:49 PM CET. https://t.co/DXgaDiUHKT Retweet se anche tu riscontri problemi #problemiPoste — Downdetector Italia (@downdetectorIT) November 29, 2022

Al momento non ci sono informazioni da parte dell’azienda, ma sappiamo che i disservizi stanno bloccando le operazioni finanziarie, i trasferimenti di denaro. Ed è un vero problema per gli utenti, che sperano che tutta si possa risolvere nel più breve tempo possibile.

I precedenti

Un episodio simile era accaduto a giugno, più precisamente il 17 di quel mese. Anche in quel caso, il sito di Poste Italiane era andato in down. E in tutta Italia, dove le applicazioni web dell’azienda, quindi i servizi telematici, avevano fatto registrare numerosi disagi e problemi. Come sempre gli utenti si erano riversati su Twitter, in cerca di spiegazioni.