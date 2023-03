Telefonare senza linea con lo smartphone in Italia: come fare

Anche in Italia, finalmente, c’è la possibilità di effettuare chiamate con il proprio telefono anche senza avere linea. Avete capito bene, chiamare anche quanto il segnale è totalmente assente. La nuova tecnologia si chiama Wi-Fi Calling, e a dire il vero esiste ormai da anni, anche se fino ad ora non era mai entrata in vigore nel nostro Paese. Ma scendiamo nel dettaglio, continuate a leggere!

Telefonare senza linea con il Wi-Fi Calling

Proprio nelle ultime settimane, ecco che Wind 3 e Tim, hanno lanciato il servizio, anche se ci sono diversi limiti che sono determinati però da scelte e ragioni di marketing da parte delle due ben note compagnie telefoniche. Fino a poco tempo prima, infatti la tecnologia di cui vi stiamo parlando era disponibile solamente per pochissimi utenti, dal momento che era offerta esclusivamente da Vianova Mobile, un operatore che si rivolge alle sole utenze business.

Come funziona la nuova tecnologia?

Ma cosa si intende per Wi-Fi Calling? Il meccanismo è semplice: si intende la possibilità di poter effettuare chiamate con il proprio smartphone sfruttando una connessione Wi-Fi, ma senza Whatsapp o altri social del genere, con i quali era già possibile chiamare chiunque facesse parte della nostra cerchia. Dunque, il servizio non impiega il segnale normale, ma quello wireless ed è disponibile sulla maggior parte dei dispositivi iOS e Android. In tal modo, ecco che l’utente in questione potrà continuare a fare e ricevere chiamate anche senza copertura di campo. In aggiunta, se il segnale è scarso, l’opzione permetterà anche di migliorare la qualità della telefonata – si pensi ad esempio quando la rete è carente, per diverse ragioni. Ovviamente, se non si usa un modo, se ne usa un altro, quindi sarà indispensabile avere una connessione Wi-Fi. Il vantaggio, anche rispetto alle chiamate con social o WhatsApp è evidente, a partire già dalla qualità del segnale audio.

Come si attiva sullo smartphone?

Sarà necessario avere una sim di un operatore che la supporti. Dunque, ad oggi: Wind 3, Tim o Vianova Mobile. Serve, in aggiunta, anche uno smartphone compatibile che permetta di installare l’ultima versione di sistema. A quello punto il Wi-Fi calling è attivo e del tutto gratuito per l’utente.