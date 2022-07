Telegram a pagamento, ecco le nuove regole dell’app: come funziona l’abbonamento

Telegram sarà a pagamento. Questa l’ultima novità che investirà la nota applicazione di messagistica. La versione premium del servizio è stata resa finalmente disponibile e consentirà — a coloro che decideranno di usufruirne tramite il pagamento di una piccola quota mensile — di usufruire di una serie di vantaggi.

Leggi anche: Telegram, abbonamento Premium: novità, caratteristiche e prezzi

Telegram a pagamento: quali novità?

Numerose le novità che investiranno l’applicazione di messagistica istantanea Telegram, che — nel corso del tempo — offre una strenua resistenza al suo ‘acerrimo rivale’ WhatsApp. Tra i piani dell’azienda c’è anche una versione a pagamento del servizio, la cosiddetta versione Premium resa finalmente disponibile e foriera di aggiunte imperdibili.

I vantaggi

L’offerta a pagamento di Telegram di fatto raddoppierà ogni limite tuttora esistente. Per fare qualche semplice esempio, sarà possibile seguire la bellezza di 1000 canali e non più 500 mentre per quel che riguarda le cartelle il limite sale a 20 cartelle di 200 chat ciascuna. Inoltre, nella lista principale si potranno aggiungere fino a 10 chat e salvare fino a 10 sticker preferiti.

Bio e Gif

Se ancora non vi foste convinti a passare alla versione di Telegram a pagamento forse quello che stiamo per dirvi potrebbe rappresentare un’ulteriore buona motivazione. In particolare, per quel che riguarda la bio al suo interno si potranno aggiungere anche i link e ci sarà spazio anche per le Gif! Fino a 400 quella salvabili nei preferiti e 20 link pubblici da poter riservare.

Download e upload file

‘Colpiti’ dall’ondata di novità anche l’upload dei file, adesso senza limiti, e la velocità dei download nonché l’innovativa possibilità di trascrivere gli audio. Per accedere alla versione a pagamento di Telegram basta cliccare sull’apposita voce “Telegram Premium”. Il suo costo è di 5.99 euro al mese.