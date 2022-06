Telegram, abbonamento Premium: novità, caratteristiche e prezzi

Telegram. Qualche tempo fa arrivò la notizia della possibilità di vedere un abbonamento Premium abbinato all’utilizzo della popolare applicazione Telegram. Ora, però, arriva la conferma ufficiale del suo fondatore e, soprattutto, sono emersi ulteriori dettagli che però restano ancora “provvisori”.

Ad esempio, in una versione beta dell’applicazione si legge chiaramente il riferimento al pagamento di un canone mensile pari a 4,99 dollari, che potrebbero corrispondere direttamente a 4,99 euro al mese. Ma cosa avremo in cambio? Probabilmente:

Segno distintivo nel profilo : un apposito badge personalizzato accanto al nome dell’utente;

: un apposito badge personalizzato accanto al nome dell’utente; Limiti raddoppiati : fino a 1.000 canali, 20 cartelle di chat, 10 pin nella schermata principale, 4 account in un’unica app, 200 pin all’interno di una cartella, 20 collegamenti pubblici per canali e gruppi, 10 adesivi preferiti e 400 GIF.

: fino a 1.000 canali, 20 cartelle di chat, 10 pin nella schermata principale, 4 account in un’unica app, 200 pin all’interno di una cartella, 20 collegamenti pubblici per canali e gruppi, 10 adesivi preferiti e 400 GIF. Ulteriori caratteri nella biografia : è possibile usare sino a 140 caratteri nella biografia del profilo, anziché solo 70

: è possibile usare sino a 140 caratteri nella biografia del profilo, anziché solo 70 Ulteriori caratteri nelle didascalie : sarà possibile inserire descrizioni più lunghe per foto e video

: sarà possibile inserire descrizioni più lunghe per foto e video Download più veloci : velocità illimitatA per il download di file multimediali e documenti;

: velocità illimitatA per il download di file multimediali e documenti; Gestione avanzata della chat: nuovi strumenti per impostare la cartella predefinita, ma il concetto deve essere ancora chiarito dalla casa madre.

Tante funzioni extra rivelati dalla versione beta

Ma non è tutto: ci saranno molte alte funzioni extra molto allettanti per gli amanti dell’applicazione di messaggistica istantanea in costante aggiornamento. Tra le altre cose, anche: