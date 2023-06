Truffa telefonica, i numeri che ti svuotano il conto in banca: non rispondere mai

Esiste una vera e propria truffa telefonica dello squillo a cui i consumatori devono stare attenti. Ecco quali numeri non richiamare mai.

Esistono tantissime truffe molto sofisticate che possono portare addirittura allo svuotamento del conto in banca degli italiani. Proprio per questo motivo, oggi vi sveliamo davvero tutto ciò che si sa su questa truffa telefonica che potrebbe svuotare il conto in banca dei consumatori italiani e non solo.

Truffa telefonica dello squillo

Sono tantissime le truffe telefoniche messe in atto da criminali professionisti ai danni di cittadini ingenui, che cadono nella loro trappola. Una delle più frequenti è sicuramente la truffa telefonica dello squillo, alla quale i consumatori devono stare molto attenti.

La truffa in questione viene chiamata anche truffa “Wangiri”, un nome esotico con cui è stata denominata proprio perché i numeri da cui provengono gli squilli sono di solito esteri.

Si tratterebbe di una truffa molto insidiosa e difficile da riconoscere, specialmente perché spesso riceviamo talmente tante chiamate ogni giorno, da ritenerle tutte degne d’attenzione.

O, al contrario, se nessuno ci chiama mai, magari siamo curiosi di scoprire a chi appartiene il numero che ci ha appena fatti lo squillo: a volte siamo convinti di aver perso un’occasione importante, come una chiamata dal medico o da un’azienda che voleva farci un colloquio.

Questi criminali conoscono bene i punti deboli delle persone e li colpiscono proprio lì. Per questo motivo, è fondamentale conoscere la maggior parte delle truffe circolanti e cautelarsi. Informate anche i vostri amici e soprattutto i parenti più anziani dell’esistenza di queste truffe.

Gli anziani, infatti, sono i più esposti a questo genere di truffa, perché non si rendono conto di quello che rischiano rispondendo semplicemente a uno squillo. Vi consigliamo, oltre che naturalmente di non rispondere e richiamare, di installare delle applicazioni sul vostro smartphone, che siano in grado di bloccare le chiamate considerate SPAM in arrivo.

Ma quali sono, nello specifico, i numeri di telefono a cui bisogna fare più attenzione? Ecco che di seguito vi riportiamo quali sarebbero quelli segnalati dallo Sportello dei Diritti e anche dalle autorità italiane.

Ecco a quali numeri stare attenti

Come segnalato dallo Sportello dei Diritti e comunicato anche dalla Polizia Postale con post su Facebook (sempre su segnalazione dello Sportello), sarebbero alcuni in particolare i numeri a cui gli italiani dovrebbero stare più attenti.

La truffa in questione viene di solito perpetrata da numeri esteri nello specifico ai danni di ingenui cittadini italiani. I numeri in questione, di solito, provengono dalla Tunisia e dall’Inghilterra.

Di conseguenza, i loro prefissi sarebbero +216 per quanto riguarda la Tunisia e +44 per quanto concerne l’Inghilterra. Il consiglio dello Sportello e della Polizia è quello di evitare di richiamare questi numeri.

Di solito, infatti, se si richiamano, si cade nella loro trappola e di diventa vittime di involontari pagamenti. Una volta chiamati questi numeri, il consumatore potrebbe perdere persino 1.50 euro al secondo! Fate quindi moltissima attenzione per evitare di perdere i vostri preziosi risparmi.