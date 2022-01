Volantino Expert gennaio 2022, le migliori offerte per smartphone, notebook e accessori tech

Ancora offerte e ancora sconti da Expert con il volantino ‘Grandi Marche a piccole rate’ valido fino al 30 gennaio 2022, con la possibilità di acquistare prodotti di qualità spendendo davvero poco. In quest’articolo troverete tutte le informazioni, tutti i prodotti in saldo per dare il via allo shopping!

Volantino Expert gennaio 2022: tutte le promozioni

Una piccola spesa mensile, un finanziamento a rate e a casa un prodotto di grande qualità, con le offerte disponibili in tutti i punti vendita Expert. Tra le offerte, lo smartphone Galaxy S21 FE a 699 euro, o l’IPhone 11 a 629 euro. Un affare, no?

CLICCA QUI PER SFOGLIARE IL VOLANTINO

Expert, promozioni fino al 30 gennaio 2022: notebook e smart tv in offerta

Non solo smartphone, anche computer portatili in offerta come il notebook ibrido Lenovo IdeaPad 5 a 499 euro. E ancora, le smart tv, come il modello da 50 pollici led TV TCL LED 50P615 a 289 euro. In sconto anche gli Apple Air Tag a 99 euro o l’Apple Watch serie 7 gps con cassa da 45 millimetri a 469,90 euro.