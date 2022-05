WhatsApp: come uscire da un gruppo senza farlo vedere

Quante volte ci è capitato di voler uscire dai vari gruppi di WhatsApp ma non lo abbiamo mai fatto? I gruppi in cui veniamo inseriti spesso sono un problema da gestire: messaggi su messaggi, sticker, audio e molto altro caratterizzano la maggior parte dei gruppi presenti su WhatsApp che potrebbero portare la gente a scappare.

Come possiamo fare per “ignorare” tutto questo e vivere un po’ più sollevati?

Trucco WhatsApp per “scappare” dai gruppi

Scappare dai gruppi di WhatsApp senza essere visti è possibile e per farlo non serve nessuna applicazione aggiuntiva. Anzi, tutto è possibile in pochi e semplici passi:

Bisogna trovare il gruppo indesiderato e, senza entrare, tenere premuto con il dito sulla chat.

Dopodiché si attiveranno una serie di opzioni che potete selezionare, tra cui “Archivia chat”. In questo modo il gruppo scomparirà dalla vostra schermata principale.

È un trucco che molti conoscono, ma che fa sempre comodo ricordare, così da permettere a tutti “un momento di fuga” dalla frenesia dei vari gruppi.

