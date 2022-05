WhatsApp: come recuperare i file e i messaggi cancellati

WhatsApp. Alle volte il cellulare invoca un po’ di tregua per il troppo spazio occupato dai nostri media. Alle volte, poi, noi ascoltiamo la preghiera e cancelliamo qualche file per liberare un po’ di spazio e memoria. Ma può succedere anche che cancelliamo involontariamente foto e documenti che invece sono importanti, o che vorremmo mantenere intatti. Dunque, la domanda: quando cancelliamo i file whatsapp è possibile poi recuperarli?

WhatsApp: la messaggistica più usata al mondo

Diciamolo sin da subito, senza troppe attese: la risposta è affermativa. L’App di messaggistica simultanea WhatsApp è sempre più impiegata in tutto il mondo per mandare messaggi nell’immediato e online. Questi sono non solo semplici fotografie ma anche file di testo o audio, come in molti di voi già sanno alla perfezione. Il suo funzionamento è davvero molto intuitivo e simile ad altri sistemi di messaggistica impiegati anche sul computer: come Messenger e Skype, per intenderci.

File cancellati? Nessun problema!

Proprio perché comoda ed efficace, i file inviati tramite questo sistema possono essere davvero tanti e ”pesanti”, e può capitare alle volte di essere costretti a liberare un po’ di spazio per poter ritornare alle funzionalità veloci del nostro smartphone. Ma una volta cancellati, spesso, ce ne pentiamo amaramente. L’impulso a cancella può giocare brutti scherzi e qualche file viene cancellato senza volerlo. Ma ecco a voi la soluzione.

Ecco come recuperare file in modo semplice e veloce da WhatsApp

I file cancellati si potranno recuperare con pochi e semplici passaggi che ora vi spiegheremo. Questo metodo è valido con cellulari con sistema operativo Android oppure iOS, in modo indifferente. Ricordiamo solamente, prima di dare la soluzione, che le chat di WhatsApp possono anche essere archiviate, ed è un ottimo metodo per poter salvare i documenti che non vogliamo perdere.

Controllare in Galleria

Il primo modo per vedere gli allegati salvati da Whatsapp è sicuramente controllare la Galleria (o Media) e, successivamente, la cartella denominata WhatsApp. Qui troverete salvate le foto, i video e tutti i file dall’applicazione che vi sono stati inviati.

La tecnica del Backup

In caso non doveste trovare quello che cercate, perché avete eliminato completamente il file, allora bisogna recuperare i messaggi dal backup. Dunque, il primo step consiste nell’aprire l’applicazione e cliccare prima su Impostazioni e poi Chat. Successivamente dovrete scorrere la pagina fino ad incontrare la voce Backup delle chat. Cliccate su Backup su Google Drive. Impostate poi la frequenza nella modalità Quotidiana, e così vi sarà possibile ripristinare i messaggi dopo che sono cancellati.I passaggi per ripristinare i file perduti

Se, invece, scegliete come frequenza del backup quella Settimanale, allora si tornerà indietro nel tempo per recuperare i messaggi più recenti di una settimana, perdendo quelli più recenti. Le ulteriori opzioni di frequenza sono Mai, Solo quando tocco “Esegui backup” e Mensile.

Infine, un altro modo per recuperare i messaggi perduti, sebbene più macchinoso, è quello di disinstallare e installare di nuovo l’applicazione di WhatsApp. In questo modo potrete ritornare allo storico dei messaggi sempre dal file backup. Cliccando sull’opzione ”Ripristina” avrete accesso a tutti i file passati.